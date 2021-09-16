Північна та Південна Корея випробували балістичні ракети

Південна Корея провела випробування балістичних ракет, через кілька годин після того, як Північна Корея випустила дві ракети.

Джерело: Reuters, Aljazeera

Деталі: Зокрема, Південна Корея випробувала балістичну ракету, що запускається з підводних човнів, ставши першою країною, яка не має ядерної зброї, яка розробила таку систему. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін був присутній на цих випробувальних стрільбах.

Мун Чже Ін назвав "асиметричні можливості" Північної Кореї, що володіє ядерною зброєю, причиною, з якої Південна Корея розробила більш досконалі ракети.

Що передувало: 15 вересня в об’єднаному генштабі Південної Кореї заявили, що Північна Корея здійснила запуск двох балістичних ракет у Японське море.

Нагадаємо: 13 вересня Північна Корея провела успішні випробування крилатих ракет дії дальнього радіусу.