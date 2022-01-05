Президент Казахстану відправив уряд у відставку
Середа, 5 січня 2022, 02:16
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду, тимчасово виконувати обов'язки глави уряду буде Аліхан Смаїлов.
Джерело: указ Токаєва від 5 січня на сайті президента Казахстану
Дослівно: "Відповідно до статті 70 Конституції Республіки Казахстан постановляю:
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- Прийняти відставку уряду Республіки Казахстан.
- Тимчасово покласти виконання обов'язків прем'єр-міністра Республіки Казахстан на Смаїлова Аліхана Асхановича.
- Членам уряду Республіки Казахстан продовжувати виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу уряду".
Деталі: Як зазначається, цей указ набуває чинності з дня підписання.
Передісторія:
- Указ про відставку уряду президент Казахстану підписав на тлі "газових" протестів, що з 2 січня тривають у країні.
- Акції розпочалися у місті Жанаозені Мангістауської області після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. З нового року його вартість на місцевих автозаправках збільшилася більше ніж удвічі: з 50-60 тенге за літр (близько $0,13) – до 120 тенге за літр ($0,27).
- 4 січня уряд Казахстану оголосив про зниження ціни на скраплений газ до 50 тенге за літр для Мангістауської області, однак акції протесту не припинилися.
- Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
- В Алмати та в Мангістауській області запровадили надзвичайний стан.
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