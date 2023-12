В Алмати та на заході Казахстану ввели надзвичайний стан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про введення на два тижні надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати.

Джерело: Ехо Кавказу з посиланням на адміністрацію президента Казахстану, інформагентство КазТАГ у Telegram

Дослівно пресслужба Токаєва: "У зв'язку із загостренням ситуації з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 5 січня 01 годин 30 хвилин до 00 годин 00 хвилин 19 січня 2022 року".

In #Almaty, #Kazakhstan, there are violent scuffles between protesters and the security forces. Armoured vehicles appear to be fleeing from the protesters:



pic.twitter.com/uEQFlnQWfz