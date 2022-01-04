В Алмати та на заході Казахстану ввели надзвичайний стан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про введення на два тижні надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати.

Джерело: Ехо Кавказу з посиланням на адміністрацію президента Казахстану, інформагентство КазТАГ у Telegram

Дослівно пресслужба Токаєва: "У зв'язку із загостренням ситуації з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 5 січня 01 годин 30 хвилин до 00 годин 00 хвилин 19 січня 2022 року".

In #Almaty, #Kazakhstan, there are violent scuffles between protesters and the security forces. Armoured vehicles appear to be fleeing from the protesters:



pic.twitter.com/uEQFlnQWfz — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) January 4, 2022

Деталі: Як повідомляє КазТАГ, в Алмати та Мангістауській області ввели комендантську годину з 23.00 до 7.00.

Крім того, на період дії надзвичайного стану ухвалено рішення:

посилити охорону громадського порядку, охорону особливо важливих державних та стратегічних об'єктів, а також об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту;

встановити обмеження на свободу пересування, у тому числі транспортних засобів у місті Алмати;

забезпечити перевірку документів, особистий огляд, огляд речей мешканців, їхніх транспортних засобів;

обмежити в'їзд у місто Алмати, а також виїзд із нього;

заборонити організацію та проведення мирних зборів, видовищних, спортивних та інших масових заходів;

заборонити страйки та інші способи зупинення або припинення діяльності юридичних осіб;

заборонити продаж зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спеціальних засобів, отруйних речовин; встановити особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також етилового спирту, алкогольної продукції;

забезпечити тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а в юридичних осіб тимчасове вилучення, поряд зі зброєю, боєприпасами та отруйними речовинами, бойової та навчальної військової техніки, вибухових та радіоактивних речовин.

Video of the protest in Almaty. The internet has now been completely shut down. #kazakhstan #Казахстан pic.twitter.com/c0I22e4USw — Luke (@LukeSt_K) January 4, 2022

У Казахстані вже кілька днів не вщухають масові протести через зростання цін на скраплений автогаз.

З Нового року його вартість на місцевих автозаправках збільшилася більше ніж удвічі: з 50-60 тенге за літр (близько $0,13) – до 120 тенге за літр ($0,27).

4 січня майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.

В Алмати, за попередніми даними, затримано вже понад 200 людей.

Поліція застосовує спецзасоби – газ та світлошумові гранати – проти демонстрантів, що мітингувальники підпалюють поліцейські машини.

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