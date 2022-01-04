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В Алмати та на заході Казахстану ввели надзвичайний стан

Вівторок, 4 січня 2022, 23:29
Алмати. Фото twitter.com/LukeSt_K

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про введення на два тижні надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати.

Джерело: Ехо Кавказу з посиланням на адміністрацію президента Казахстану, інформагентство КазТАГ у Telegram

Дослівно пресслужба Токаєва: "У зв'язку із загостренням ситуації з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 5 січня 01 годин 30 хвилин до 00 годин 00 хвилин 19 січня 2022 року".

Деталі: Як повідомляє КазТАГ, в Алмати та Мангістауській області ввели комендантську годину з 23.00 до 7.00.

Крім того, на період дії надзвичайного стану ухвалено рішення:

  • посилити охорону громадського порядку, охорону особливо важливих державних та стратегічних об'єктів, а також об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту;
  • встановити обмеження на свободу пересування, у тому числі транспортних засобів у місті Алмати;
  • забезпечити перевірку документів, особистий огляд, огляд речей мешканців, їхніх транспортних засобів;
  • обмежити в'їзд у місто Алмати, а також виїзд із нього;
  • заборонити організацію та проведення мирних зборів, видовищних, спортивних та інших масових заходів;
  • заборонити страйки та інші способи зупинення або припинення діяльності юридичних осіб;
  • заборонити продаж зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спеціальних засобів, отруйних речовин; встановити особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також етилового спирту, алкогольної продукції;
  • забезпечити тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а в юридичних осіб тимчасове вилучення, поряд зі зброєю, боєприпасами та отруйними речовинами, бойової та навчальної військової техніки, вибухових та радіоактивних речовин.

У Казахстані вже кілька днів не вщухають масові протести через зростання цін на скраплений автогаз.

З Нового року його вартість на місцевих автозаправках збільшилася більше ніж удвічі: з 50-60 тенге за літр (близько $0,13) – до 120 тенге за літр ($0,27).

4 січня майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.

В Алмати, за попередніми даними, затримано вже понад 200 людей.

Поліція застосовує спецзасоби – газ та світлошумові гранати – проти демонстрантів, що мітингувальники підпалюють поліцейські машини.

Передісторія:

  • З 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.
  • Після того, як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.
  • У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту проти різкого зростання вартості пального провели ніч на вівторок на центральних майданах. 
  • 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту проти підвищення цін на автогаз.

Теми: Казахстанмітингиціни


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