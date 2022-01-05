Макрон заявив, що хоче "розлютити" нещеплених

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що стратегія його уряду щодо вакцинації полягає в тому, щоб "розлютити" невакцинованих людей, продовжуючи ускладнювати їм повсякденне життя.

Джерело: Макрон у Le Parisien, The Guardian

Пряма мова: "Я не збираюся злити французів… Але щодо нещеплених, я дуже хочу їх розлютити. І робитимемо це до кінця. Це стратегія.

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Ми тиснемо на нещеплених, максимально обмежуючи їхній доступ до громадської діяльності. Ми маємо їм сказати: з 15 січня ви більше не зможете ходити до ресторану. Ви більше не можете піти на каву, ви більше не можете піти в театр. Ти більше не зможеш піти у кіно.

Коли мої свободи загрожують свободі інших, я стаю безвідповідальним. Хтось безвідповідальний не є громадянином".

Деталі: За словами Макрона, Франція щепила майже 90% людей, які мають право на вакцинацію, і "опирається лише на дуже незначну меншість". Макрон сказав, що Франція зменшує цю меншість, "розсердивши її ще більше".

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Заява Макрона прозвучала в той час, коли парламент Франції обговорював новий закон – у разі його ухвалення тільки повністю вакциновані - а не ті, у кого негативний результат тесту на COVID-19 - матимуть право на отримання медичного паспорту. Перепустка, запроваджена цього літа, потрібна у Франції для доступу до закритих громадських місць, таких як кафе, ресторани, кінотеатри, музеї, концертні майданчики та спортивні центри, а також для користування потягами та літаками.

Бруно Ретайо, голова правих республіканців у Сенаті, сказав, що жодна надзвичайна ситуація зі здоров'ям не виправдовує такі слова і що схоже на те, що Макрону "особливо подобається зневажати" французів.

Марін Ле Пен, глава французької ультраправої партії "Національне об’єднання", сказала, що президент "не повинен говорити такі речі", додавши, що Макрон "перетворював нещеплених на громадян другого сорту".

Жан-Люк Меланшон, лідер радикальної лівої партії France Insoumise, назвав слова Макрона "жахливими".

Нагадаємо: 16 грудня Макрон заявив, що вакцинація від COVID-19 зрештою може стати обов'язковою у Франції, але поки що це не пріоритет.