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Понад 100 тисяч українців вакцинувалися проти Covid 4 січня

Середа, 5 січня 2022, 08:48

102 478 людей в Україні вакцинувалися проти Covid-19 у вівторок 4 січня. 

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини".

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії вже зроблено 28 596 332 щеплення, щеплено 14 748 324 людини.

Першу дозу вакцини отримали 14 748 322 людини, дві дози – 13 835 698 людей, додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей. 

Нагадаємо: 4 січня в Україні змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від Covid-19: тепер вакцину CoronaVac можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech).

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяздоров'я


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