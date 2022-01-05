Понад 100 тисяч українців вакцинувалися проти Covid 4 січня

102 478 людей в Україні вакцинувалися проти Covid-19 у вівторок 4 січня.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини".

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Деталі: Від початку вакцинальної кампанії вже зроблено 28 596 332 щеплення, щеплено 14 748 324 людини.

Першу дозу вакцини отримали 14 748 322 людини, дві дози – 13 835 698 людей, додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей.

Нагадаємо: 4 січня в Україні змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від Covid-19: тепер вакцину CoronaVac можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech).