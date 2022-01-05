НАТО проведе зустріч з Україною напередодні переговорів з РФ

У Північноатлантичному альянсі скликали засідання Комісії Україна-НАТО за два дні до того, як НАТО проведе переговори з Росією щодо України та безпеки в Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про скликання засідання повідомили глава МЗС України Дмитро Кулеба та пресслужба Альянсу.

"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", - розповів Кулеба у Twitter.

У НАТО повідомили, що у понеділок, 10 січня, генеральний секретар Єнс Столтенберг прийме міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, який також візьме участь у засіданні Комісії НАТО-Україна на рівні послів під головуванням Столтенберга.

Через два дні, 12 січня, заплановане проведення Ради Росія-НАТО, яку Столтенберг скликав після висунення Кремлем так званих "гарантій безпеки" і вимоги нерозширення НАТО.

Крім того, через нарощування військової потужності Росії в Україні та на її кордонах 7 січня Північноатлантична рада збереться на позачергове засідання на рівні глав МЗС.

10 січня очікуються переговори США з Росією на платформі Стратегічного діалогу з безпеки.

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