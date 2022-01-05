Держкомтелерадіо заборонило ввезення з РФ 73 книжок у 2021 році

Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення у 2021 році заборонив ввезення до України з Росії 73 книжок через пропаганду держави-агресора, а також не рекомендував до ввезення ще 56 книжок, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності нашої держави.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь Держкомтелерадіо на запит

Деталі: Загалом сукупний наклад 73 заборонених книжок становить 367,5 тисячі примірників.



Серед книжок, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терактів, посягання на права і свободи людини, й не рекомендованих до ввезення в Україну:

"Загадки малорусской истории. От Богдана Хмельницкого до Петра Порошенко" (автор Олександр Каревін),

"Новороссия в моем сердце" (Олександр Барков),

"Унесённые Майданом. Украинский дневник" (Костантин Кеворкян),

"Почему русским нельзя мечтать?" (Платон Беседін),

"Белорусский национализм против русского мира" (Владислав Мальцев),

"Майданутые" (Володимир Жириновський),

"Я – израненная земля. Русская поэзия о весне крымской и войне донбасской" (Захар Прилєпін).

Загалом у списку творів, не рекомендованих до ввезення в Україну, ­– 288 найменувань книжок.



У Держкомтелерадіо зазначили, що факти розповсюдження цієї та подібної продукції можуть містити ознаки злочинів, передбачених статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) і 436 (пропаганда війни) ККУ.

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