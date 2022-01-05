Надзвичайний стан запровадили в усьому Казахстані - ЗМІ
Середа, 5 січня 2022, 18:26
ЗМІ повідомляють, що надзвичайний стан запроваджено на всій території Казахстану.
Джерело: Tengrinews.kz
Деталі: Казахстанське інтернет-видання у своєму телеграм-каналі зазначає, що цю новину повідомив держтелеканал "Хабар 24".
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Раніше надзвичайний стан був запроваджений в окремих областях та містах.
Також повідомляється, що у деяких казахстанців знову з'явився мобільний інтернет.
Нагадаємо: У Казахстані тривають масові протести після стрибка цін на скраплений газ. Влада застосувала до протестуючих силу, в країні було обмежено доступ до інтернету.
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Наступник Назарбаєва президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своєму зверненні заявив, що очолив Раду безпеки країни, і пообіцяв жорсткі дії проти "бандитних елементів".