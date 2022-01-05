Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Надзвичайний стан запровадили в усьому Казахстані - ЗМІ

Середа, 5 січня 2022, 19:26
фото Tengrinews.kz

ЗМІ повідомляють, що надзвичайний стан запроваджено на всій території Казахстану.

Джерело: Tengrinews.kz

Деталі: Казахстанське інтернет-видання у своєму телеграм-каналі зазначає, що цю новину повідомив держтелеканал "Хабар 24".

Раніше надзвичайний стан був запроваджений в окремих областях та містах.

Також повідомляється, що у деяких казахстанців знову з'явився мобільний інтернет.

Нагадаємо: У Казахстані тривають масові протести після стрибка цін на скраплений газ. Влада застосувала до протестуючих силу, в країні було обмежено доступ до інтернету.

Наступник Назарбаєва президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своєму зверненні заявив, що очолив Раду безпеки країни, і пообіцяв жорсткі дії проти "бандитних елементів".

Теми: Казахстан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Держсекретар США розповів, про що Штати готові домовлятися з РФ

Пожежа у багатоповерхівці Нью-Йорка: 19 загиблих, із них 9 дітей

Генсек НАТО вважає, що для досягнення результату з РФ потрібна серія зустрічей

Переговорник від РФ у Женеві заявив, що НАТО "треба збирати манатки"

Після свят на кордоні з країнами ЄС утворилися черги

оновленоУ Казахстані заявили про загибель 164 людей, але передумали

Усі новини...
Казахстан
Президент Казахстану через протести попросив допомоги в Путіна і Ко
Протести у Казахстані: Лукашенко зідзвонився з Путіним і Токаєвим
ЄС висловився щодо подій у Казахстані: закликають утриматися від ескалації
Останні новини
01:38
Пожежу в Нью-Йорку із 19 загиблими спричинив несправний обігрівач
00:31
Через обвал каньйону в Бразилії кількість жертв зросла до 10
00:02
Блінкен про Казахстан: наказ стріляти на ураження має бути скасовано
23:44
Держсекретар США розповів, про що Штати готові домовлятися з РФ
23:02
Пожежа у багатоповерхівці Нью-Йорка: 19 загиблих, із них 9 дітей
22:38
Генсек НАТО вважає, що для досягнення результату з РФ потрібна серія зустрічей
22:06
Кронпринцеса Швеції з чоловіком вдруге заразились коронавірусом
21:20
Кулеба: Вимоги Путіна щодо сфери впливу неправомірні
20:33
Притула розповів, коли реєструватиме свою партію
19:56
оновленоЛітак із Казахстану з 33 українцями прибув до Києва
Усі новини...