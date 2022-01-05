Надзвичайний стан запровадили в усьому Казахстані - ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що надзвичайний стан запроваджено на всій території Казахстану.

Джерело: Tengrinews.kz

Деталі: Казахстанське інтернет-видання у своєму телеграм-каналі зазначає, що цю новину повідомив держтелеканал "Хабар 24".

Раніше надзвичайний стан був запроваджений в окремих областях та містах.

Також повідомляється, що у деяких казахстанців знову з'явився мобільний інтернет.

Нагадаємо: У Казахстані тривають масові протести після стрибка цін на скраплений газ. Влада застосувала до протестуючих силу, в країні було обмежено доступ до інтернету.

Наступник Назарбаєва президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своєму зверненні заявив, що очолив Раду безпеки країни, і пообіцяв жорсткі дії проти "бандитних елементів".