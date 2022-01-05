У столиці Казахстану – надзвичайний стан, в Алмати – стріляли

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані.

Джерело: місцева служба Радіо Свобода Радіо Азаттик, відеозвернення Токаєва, НЕХТА

Деталі: Режим НС починається з 16 години 5 січня і триватиме до 19 січня. На цей період у столиці запроваджується комендатура на чолі з начальником департаменту поліції столиці Єржаном Саденовим.

Режим НС обмежує у правах громадян та дає широкі повноваження коменданту. У місті можуть встановлювати обмеження на свободу пересування, влаштовувати перевірки документів та особистий огляд, обмежувати в'їзд у місто та виїзд із нього.

Також режим НС передбачає заборону на мирні збори, страйки та інше.

Раніше надзвичайний стан до 19 січня запровадили у місті Алмати, Мангістауській та Алматинській областях.

5 січня в окремих регіонах Казахстану продовжуються антиурядові демонстрації. Серйозна ситуація в Алмати, де тисячі протестувальників зайняли акимат (адміністрацію – ред.). Будівля горить, у ній вибиті вікна та двері.

У місті також горять будівлі алматинського управління комітету з правової статистики та спеціальних обліків генеральної прокуратури та офісу партії "Нур Отан".

Повідомляється, що невідомі захопили кинуту військовими вогнепальну зброю та відкрили стрілянину біля адміністрації Алмати.

Вогонь відкрили й силовики, які перебувають у будівлі колишньої президентської резиденції.

Репортери повідомляють про поранених.

За словами Токаєва, під час зіткнень із протестувальниками загинули співробітники правоохоронних органів.

Президент Казахстану заявив, що тепер проти демонстрантів діятимуть "максимально жорстко".

За даними НЕХТА, "Казахтелеком" відключив інтернет по всій країні. У багатьох містах із перебоями також працює мобільний зв'язок.

Декілька загальнонаціональних телеканалів припинили мовлення.

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