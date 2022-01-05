Politico: Пів сотні учасників подій 6 січня балотуються на посади у США

У США балотуються на виборні посади щонайменше 57 осіб, які відіграли роль у подіях 6 січня — зібравшись біля сходів Капітолію, штурмувавши сам Капітолій або відвідавши мітинг Save America, який передував заворушенням.

Джерело: Politico за результатом огляду звітів про справи Міністерства юстиції, публікацій у соціальних мережах, повідомлень у новинах та інтерв’ю з учасниками подій

Деталі: Politico пише, що замість того, щоб позбавити права на державну службу, події 6 січня "послужили політичним плацдармом для десятків республіканців, які цього року братимуть участь у виборах на федеральні, державні та місцеві посади".

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Як повідомляється, лише минулого року 11 протестувальників були обрані на посади від законодавчого органу штату до міської ради та до шкільної ради.

Цього року понад два десятки балотуються у Конгрес, законодавчих зборів штату або на посади виконавчої влади, включаючи принаймні двох протестувальників, які фактично увійшли до Капітолію.

Зокрема Джейсон Хоуленд, якого сфотографували всередині Капітолію США 6 січня, балотується до парламенту штату Мічиган.

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Щонайменше п’ятеро учасників подій 6 січня готуються до губернаторських перегонів, серед них Даг Мастріано, сенатор штату Пенсільванія та провідний голос у національному русі за дискредитацію результатів виборів 2020 року.

Принаймні трьом кандидатам цього року висуваються звинувачення, пов’язані з заворушеннями 6 січня.

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