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Politico: Пів сотні учасників подій 6 січня балотуються на посади у США

Четвер, 6 січня 2022, 00:40
ФОТО: GETTY IMAGES

У США балотуються на виборні посади щонайменше 57 осіб, які відіграли роль у подіях 6 січня — зібравшись біля сходів Капітолію, штурмувавши сам Капітолій або відвідавши мітинг Save America, який передував заворушенням.

Джерело: Politico за результатом огляду звітів про справи Міністерства юстиції, публікацій у соціальних мережах, повідомлень у новинах та інтерв’ю з учасниками подій

Деталі: Politico пише, що замість того, щоб позбавити права на державну службу, події 6 січня "послужили політичним плацдармом для десятків республіканців, які цього року братимуть участь у виборах на федеральні, державні та місцеві посади".

Як повідомляється, лише минулого року 11 протестувальників були обрані на посади від законодавчого органу штату до міської ради та до шкільної ради.

Цього року понад два десятки балотуються у Конгрес, законодавчих зборів штату або на посади виконавчої влади, включаючи принаймні двох протестувальників, які фактично увійшли до Капітолію.

Зокрема Джейсон Хоуленд, якого сфотографували всередині Капітолію США 6 січня, балотується до парламенту штату Мічиган.

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Щонайменше п’ятеро учасників подій 6 січня готуються до губернаторських перегонів, серед них Даг Мастріано, сенатор штату Пенсільванія та провідний голос у національному русі за дискредитацію результатів виборів 2020 року.

Принаймні трьом кандидатам цього року висуваються звинувачення, пов’язані з заворушеннями 6 січня.

Передісторія: 

  • 6 січня 2021 року під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолію. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
  • Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
  • Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

Теми: США


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