Захоплення Капітолію: ФБР відкрило 160 справ

Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідні дані озвучив голова вашингтонського офісу ФБР.

Окрім того, бюро вже має у своєму розпорядженні близько 100 тисяч відео та фото, які можуть бути використані для розслідування.

В.о. федерального прокурора Майкл Шервін повідомив, що у 70 справах вже оголошені звинувачення. Він очікує, що невдовзі їх кількість зросте до сотень.

Що передувало: Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи штатів та місцевих органів про загрози насильства з боку правих екстремістів під час серії протестів, запланованих у січні у Вашингтоні та в столицях штатів.

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