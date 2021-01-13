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Захоплення Капітолію: ФБР відкрило 160 справ

Середа, 13 січня 2021, 02:23
Захоплення Капітолію: ФБР відкрило 160 справ

Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа. 

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідні дані озвучив голова вашингтонського офісу ФБР. 

Окрім того, бюро вже має у своєму розпорядженні близько 100 тисяч відео та фото, які можуть бути використані для розслідування. 

В.о. федерального прокурора Майкл Шервін повідомив, що у 70 справах вже оголошені звинувачення. Він очікує, що невдовзі їх кількість зросте до сотень. 

Що передувало: Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи штатів та місцевих органів про загрози насильства з боку правих екстремістів під час серії протестів, запланованих у січні у Вашингтоні та в столицях штатів.

Читайте також: Підсудний Трамп: що чекає на президента США після відставки

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: США
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