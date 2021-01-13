Захоплення Капітолію: ФБР відкрило 160 справ
Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.
Джерело: Reuters
Деталі: Відповідні дані озвучив голова вашингтонського офісу ФБР.
Окрім того, бюро вже має у своєму розпорядженні близько 100 тисяч відео та фото, які можуть бути використані для розслідування.
В.о. федерального прокурора Майкл Шервін повідомив, що у 70 справах вже оголошені звинувачення. Він очікує, що невдовзі їх кількість зросте до сотень.
Що передувало: Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи штатів та місцевих органів про загрози насильства з боку правих екстремістів під час серії протестів, запланованих у січні у Вашингтоні та в столицях штатів.
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Передісторія:
- 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
- Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
- Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
- Демократи з Палати представників Конгресу США підготували проєкт, яким закликають віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції та достроково відсторонити Дональда Трампа з посади.
- Вже в цю середу демократи планують провести голосування за імпічмент президента.