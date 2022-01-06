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У світі — рекордні 2,5 мільйони заражень Covid

Четвер, 6 січня 2022, 05:57
У світі — рекордні 2,5 мільйони заражень Covid
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 4 січня у світі виявили рекордну кількість - 2 548 556 – COVID-випадків.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 704 661 випадок,  у Франції – 332 252, у Британії – 194 747.

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Крім того, в Італії – 189 109 заражень, в Іспанії – 137 180.

Україна, де 4 571 випадок, на 44 місці у світі між Румунією та Замбією. У Європі Україна на 24 місці.

7 520 людей у світі померли від вірусу за добу. За цим показником (273 смерті) Україна на 7 місці у світі і на 5 в Європі.

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Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Нагадаємо: 4 січня в Україні госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 366 осіб, одужали 8 439 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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