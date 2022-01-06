Влада Алмати заявила про розчищення площі, журналісти кажуть про вбитих демонстрантів

Казахстанські ЗМІ з посиланням на МВС країни повідомили, що площа Республіки в Алмати "розчищена від злочинних угруповань", а всі будинки держорганів перебувають під контролем силовиків.

Джерело: kloop.kg

Деталі: Досі невідомо про вбитих чи постраждалих з боку протестувальників. Але низка місцевих ЗМІ повідомляють, що на площі в Алмати було вбито як мінімум одного демонстранта. Влада називає свої дії "зачистками" або "антитерористичною операцією".

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Informburo.kz о 21:32 годині з посиланням на МВС Казахстану написало, що "Площа Республіки в Алмати розчищена від злочинних угруповань".

Пізніше у МВС повідомили, що "найскладніша обстановка" серед усіх регіонів країни залишається в Алмати. За даними відомства, у Нур-Султані, Шимкенті, Акмолінській, Кизилординській, Павлодарській, Північно-Казахстанській та Туркестанській областях ситуація залишається стабільною.

"У регіонах виставлені блокпости, ведеться затримання порушників правопорядку, встановлення та затримання злочинців, а у разі збройного опору про законні вимоги скласти зброю, їх знищення", - наводить повідомлення МВС Vlast.kz.

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Крім того, видання о 22:23 повідомило, що колишню резиденцію президента, акімат міста Алмати та інші будівлі держорганів "звільнили одразу після площі Республіки".

Vlast.kz з посиланням на МВС Казахстану о 17:49 годині написало, що поліцейські в Алмати затримують демонстрантів і відбивають будівлі.

У пресслужбі МВС журналістам видання тоді заявили, що проти мітингувальників "застосовують зброю — мовляв, це під час надзвичайного стану звична справа". Також у пресслужбі нарікали, що демонстранти "прикриваються жінками та дітьми", що "ускладнює роботу" поліцейських.

Російське інформагентство ТАСС з посиланням на свого кореспондента о 18:54 годині повідомило, що в Алмати почалася сильна стрілянина і чути вибухи. За їхніми даними, військові тоді зажадали від протестувальників покинути площу Республіки міста та "попередили про відкриття вогню".

Казахстанське бюро "Радіо Свобода" з посиланням на журналіста Ануара Даніярова, який тоді перебував на площі, о 20:53 написало, що там загинула щонайменше одна людина. За даними видання, людині, яка загинула - від 18-20 років, він отримав поранення в легені і помер дорогою до лікарні. Крім того, внаслідок вибуху гранати поранення отримали п'ять осіб.

"О 18:43 за місцевим часом з боку проспекту Назарбаєва підійшла бронетехніка та відкрила вогонь із автоматів", - повідомило видання.

Журналістам "Радіо Свобода" активістка Айгерім Тулеужанова розповіла, що більшість тих, хто вийшов на площу, становила беззбройна молодь.

"Протестувальники вимагали створення спеціального кризового штабу, відмову від введення військовослужбовців ОДКБ, відставки уряду, формування тимчасового уряду на чолі з представником громадянського суспільства та формування загонів ополчення для захисту населення від провокаторів-мародерів", - пише видання.

Журналісти видання Vlast.kz також поговорили з одним із активістів, який був біля будівлі акімату Алмати близько 17:00. Активіст повідомив, що став свідком стрілянини у мирних протестувальників та загибелі деяких із них.

За його словами, стрілянина розпочалася з настанням темряви.

Нагадаємо: Влада міста в ніч на 6 січня почала розганяти демонстрантів і назвала це "антитерористичною" спецоперацією. До цього президент Касим-Жомарт Токаєв назвав протестувальників "бандитами та справжніми терористами".

Вдень 6 січня прессекретар Департаменту поліції міста Салтанат Азірбек повідомила, що внаслідок "антитерористичної" спецоперації "ліквідовано десятки" людей та їхні особи "встановлюються". Швидше за все, під словом "ліквідовані" мається на увазі вбивство демонстрантів.