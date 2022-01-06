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Поліція Алмати заявила, що "ліквідувала" десятки людей

Четвер, 6 січня 2022, 10:07
АЛМАТИ. ФОТО TWITTER.COM/LUKEST_K

Співробітник поліції найбільшого міста Казахстану заявила у четвер, що десятки громадян були вбиті силовиками внаслідок нападів на урядові будівлі.

Джерело: прессекретарка поліції Салтанат Азірбек в ефірі "Хабар-24", яку цитують AP news, AA

Деталі: За словами прессекретарки поліції, минулої ночі демонстранти нібито здійснили спробу штурму адміністративних будівель, Департаменту поліції міста Алмати, а також районних управлінь та відділів поліції.

Пряма мова Азірбек: "Десятки нападників ліквідовані, їхні особи ідентифікуються.

У зв'язку з цим закликаємо мешканців та гостей міста з метою власної безпеки утриматись від виходу з будинків".

Нагадаємо: Вранці 6 січня російські військові прибули до Казахстану.

Передісторія:

  • З 2 січня в Казахстані тривають протести. Акції розпочалися у місті Жанаозені  Мангістауської області  після стрибка цін на зріджений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. З нового року його вартість на місцевих автозаправках збільшилася більше ніж удвічі: з 50-60 тенге за літр (близько $0,13) – до 120 тенге за літр ($0,27).
  • 4 січня уряд Казахстану оголосив про зниження ціни на скраплений газ до 50 тенге за літр для Мангістауської області, однак акції протесту не припинилися.
  • Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
  • Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку.
  • 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати.
  • Станом на 5 січня надзвичайний стан запроваджено на всій території Казахстану.
  • 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про рішення направити до Казахстану миротворчі сили ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку - військово-політична організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Росія позиціонує її як альтернативу НАТО).

Теми: Казахстанмітинги


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