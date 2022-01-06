Поліція Алмати заявила, що "ліквідувала" десятки людей

Співробітник поліції найбільшого міста Казахстану заявила у четвер, що десятки громадян були вбиті силовиками внаслідок нападів на урядові будівлі.

Джерело: прессекретарка поліції Салтанат Азірбек в ефірі "Хабар-24", яку цитують AP news, AA

Деталі: За словами прессекретарки поліції, минулої ночі демонстранти нібито здійснили спробу штурму адміністративних будівель, Департаменту поліції міста Алмати, а також районних управлінь та відділів поліції.

Пряма мова Азірбек: "Десятки нападників ліквідовані, їхні особи ідентифікуються.

У зв'язку з цим закликаємо мешканців та гостей міста з метою власної безпеки утриматись від виходу з будинків".

Нагадаємо: Вранці 6 січня російські військові прибули до Казахстану.

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