Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть "об'єднаний фронт" з Європою – Держдеп

Державний департамент США заявив, що законопроєкт, який висунув сенатор-республіканець Тед Круз про введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", підірве "об'єднаний фронт" з Європою у протидії Росії.

Джерело: речник Держдепу Нед Прайс, цитує Reuters

Пряма мова: "Наше занепокоєння полягає в тому, що в разі прийняття закон лише підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам потрібно буде виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози Україні".

Деталі: Минулого місяця Круз уклав угоду з демократами про голосування до 14 січня щодо газопроводу Росія-Німеччина.

Прайс сказав, що адміністрація прагне працювати з Конгресом над потужним стримуванням проти російської агресії щодо України.

"На жаль, ця поправка, за нашою оцінкою, не є справжньою спробою протистояти подальшій агресії Росії або захистити Україну", – зазначив речник Держдепу.

Що передувало: Топ-демократи у Сенаті США послідовно підтримували санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", але зараз готові послабити тиск на президента Джо Байдена у зв’язку з триваючими переговорами з Кремлем і можуть не підтримати проєкт, який змусив би його застосувати санкції.