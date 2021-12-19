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Сенат США проголосує у січні за санкції проти "Північного потоку-2" – ЗМІ

Неділя, 19 грудня 2021, 03:47
Сенат США проголосує у січні за санкції проти Північного потоку-2 – ЗМІ
ODD ANDERSEN/AFP VIA GETTY IMAGES

В суботу вранці Сенат Сполучених Штатів уклав угоду про підтвердження близько трьох десятків кандидатів на посади послів і керівні посади Держдепартаменту, що передбачає з-поміж іншого ухвалення санкцій проти "Північного потоку-2".

Джерело: Politico

Деталі: Видання зазначає, що укладеними домовленостями покладено край тупиковій ситуації між республіканцем Тедом Крузом і лідером демократичної більшості Чаком Шумером.

Круз гальмував затвердження Сенатом кандидатур на дипломатичні посади у зв'язку з рішенням адміністрації Байдена скасувати санкції щодо газопроводу.

За словами двох джерел видання, Круз погодився зняти обмеження з 32 осіб в обмін на голосування в Сенаті на початку січня за закон про санкції проти "Північного потоку-2", проти якого США виступають, але вирішили не вводити санкції, щоб зберегти відносини з Німеччиною.

У рамках угоди Круза із Шумером, Сенат США проголосує до 14 січня за введення санкцій щодо "Північного потоку-2".

Нагадаємо: Сполучені Штати у листопаді оголосили про рішення ввести додаткові санкції у зв'язку з газопроводом "Північний потік-2".

Сенат США зареєстрував "Акт гарантування суверенітету України шляхом посилення її оборони" (The Guard/Guaranteeing Ukraine's Autonomy by Reinforcing its Defense Act), який передбачає надання Україні $450 млн фінансової допомоги на військові потреби і накладення негайних санкцій на оператора "Північного потоку-2". 

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"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПівнічний потік-2
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