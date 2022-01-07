Ковід: в Україні понад 7 тисяч нових заражень, найбільше – у Києві
П'ятниця, 7 січня 2022, 08:21
У четвер, 6 січня, виявили 7 177 нових випадків коронавірусної хвороби, майже дві сотні заражених померли.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Серед 7 177 хворих 364 дітей. Захворіли й 203 медики.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 866 людей, летальних випадків – 192. Водночас одужало 5 595 осіб.
Серед усіх регіонів країни найбільше заражень у Києві – 904, Івано-Франківській (505) та Львівській (494) областях.
Загалом від початку пандемії від ковіду померли 97 088 українців.
Нагадаємо:
- 5 січня в країні було зафіксовано 6 632 випадків коронавірусу, 187 хворих померли.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
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Українська правда