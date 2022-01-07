Ковід: в Україні понад 7 тисяч нових заражень, найбільше – у Києві

У четвер, 6 січня, виявили 7 177 нових випадків коронавірусної хвороби, майже дві сотні заражених померли.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 7 177 хворих 364 дітей. Захворіли й 203 медики.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 866 людей, летальних випадків – 192. Водночас одужало 5 595 осіб.

Серед усіх регіонів країни найбільше заражень у Києві – 904, Івано-Франківській (505) та Львівській (494) областях.

Загалом від початку пандемії від ковіду померли 97 088 українців.

Нагадаємо:

5 січня в країні було зафіксовано 6 632 випадків коронавірусу, 187 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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