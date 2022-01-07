У Міноборони розповіли, кого і як залучатимуть до загонів тероборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України роз'яснило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадяни з досвідом військової служби, проте є виключення.

Джерело: ГУР МО у Facebook

Дослівно: "Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Утім, до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську. Про це йдеться у статті 9 Закону України "Про основи національного спротиву".

Деталі: У ГУР уточнили, що громадян України, які не проходили службу у ЗСУ, військових формуваннях та правоохоронних органах, серед інших прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Вони зараховуватимуть до складу після складення Присяги добровольця територіальної оборони.

Крім цього, для зарахування необхідно буде пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом. Вони обійматимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади.

Зазначається, що усі військовослужбовці "гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розпису, їм надаватиметься безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я". Також за всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи.

Водночас до складу добровольчих формувань територіальних громад не може бути зарахована особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів.