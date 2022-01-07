Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Міноборони розповіли, кого і як залучатимуть до загонів тероборони

П'ятниця, 7 січня 2022, 09:48
Бійці тероборони Києва на стрільбах, фото Ельдара Сарахмана, УП

Головне управління розвідки Міністерства оборони України роз'яснило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадяни з досвідом військової служби, проте є виключення.

Джерело: ГУР МО у Facebook

Дослівно: "Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Утім, до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську. Про це йдеться у статті 9 Закону України "Про основи національного спротиву".

Деталі: У ГУР уточнили, що громадян України, які не проходили службу у ЗСУ, військових формуваннях та правоохоронних органах, серед інших прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Вони зараховуватимуть до складу після складення Присяги добровольця територіальної оборони.

Крім цього, для зарахування необхідно буде пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом. Вони обійматимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади.

Зазначається, що усі військовослужбовці "гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розпису, їм надаватиметься безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я". Також за всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи.

Водночас до складу добровольчих формувань територіальних громад не може бути зарахована особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів.

Теми: війнаМіноборони


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКазахстан: очевидець розповів про розстріли людей та приховування кількості жертв

У "Слузі народу" назвали 5 важливих законів, які цьогоріч має ухвалити Рада

США готові обговорювати з Росією розміщення своїх ракет у Європі – WP

Вчені виявили нову ковід-мутацію, яку назвали "Дельтакрон"

Україна здобула "бронзу" на Кубку світу з біатлону

В Україну йдуть снігопади

Усі новини...
війна
Окупанти відкривали вогонь біля Луганського і Старогнатівки
Державі може стати страшно, коли люди почнуть себе поважати. Інтерв'ю отця Зелінського 
Без допомоги Заходу українська армія не зможе зупинити Росію – Bloomberg
Останні новини
01:15
США назвали нові заходи, щоб стримати вторгнення Росії в Україну – ЗМІ
00:23
відеоУ Бразилії обвалилася стіна каньйону, 5 загиблих
23:59
Китайські вчені знайшли воду на Місяці
23:49
Данілов назвав терактом збиття українського літака МАУ в Ірані
23:09
відеоКазахстан: очевидець розповів про розстріли людей та приховування кількості жертв
22:34
Дитину обпалив феєрверк, її госпіталізували з травмами
22:18
У "Слузі народу" назвали 5 важливих законів, які цьогоріч має ухвалити Рада
22:03
В армії Норвегії не вистачає спідньої білизни через епідемію ковід
21:42
Загроза війни з боку Росії: НАТО координує дії з ЄС
20:58
США готові обговорювати з Росією розміщення своїх ракет у Європі – WP
Усі новини...