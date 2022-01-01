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Набув чинності закон про національний спротив

Субота, 1 січня 2022, 11:21
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

В Україні набув чинності закон "Про основи національного спротиву", прийнятий парламентом і підписаний президентом влітку цього року.

Джерело: УП

Деталі: Документ урегульовує розвиток територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву.

Чисельність ЗСУ збільшується на 11 тис.: 10 тис. – для військ територіальної оборони і 1 тис. – для сил спеціальних операцій.

Сили територіальної оборони виводяться зі складу сухопутних військ ЗСУ і отримають окреме фінансування. Саме їм відводиться провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України.

Закон визначає такі поняття як "національний спротив", "територіальна оборона", "рух опору", "добровольче формування територіальної громади" тощо. 

Як зазначав президент Володимир Зеленський, заходи національного спротиву здійснюватимуться як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

За його словами, закон "Про основи національного спротиву" дає змогу в разі потреби залучити все населення України до захисту рідної землі.

Що передувало: 1 січня президент Володимир Зеленський призначив Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони Збройних cил України.

Передісторія:

  • 25 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон про основи національного спротиву і у зв'язку з ним пропонував збільшити чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців. 
  • 16 липня парламент остаточно ухвалив президентський законопроєкт №5557 про основи національного спротиву.
  • 29 липня президент підписав цей закон.

Українська правда
Теми: Збройні сили


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