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Набув чинності закон про національний спротив

Субота, 1 січня 2022, 10:21
Набув чинності закон про національний спротив
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

В Україні набув чинності закон "Про основи національного спротиву", прийнятий парламентом і підписаний президентом влітку цього року.

Джерело: УП

Деталі: Документ урегульовує розвиток територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву.

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Чисельність ЗСУ збільшується на 11 тис.: 10 тис. – для військ територіальної оборони і 1 тис. – для сил спеціальних операцій.

Сили територіальної оборони виводяться зі складу сухопутних військ ЗСУ і отримають окреме фінансування. Саме їм відводиться провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України.

Закон визначає такі поняття як "національний спротив", "територіальна оборона", "рух опору", "добровольче формування територіальної громади" тощо. 

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Як зазначав президент Володимир Зеленський, заходи національного спротиву здійснюватимуться як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

За його словами, закон "Про основи національного спротиву" дає змогу в разі потреби залучити все населення України до захисту рідної землі.

Що передувало: 1 січня президент Володимир Зеленський призначив Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони Збройних cил України.

Передісторія:

  • 25 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон про основи національного спротиву і у зв'язку з ним пропонував збільшити чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців. 
  • 16 липня парламент остаточно ухвалив президентський законопроєкт №5557 про основи національного спротиву.
  • 29 липня президент підписав цей закон.

Українська правда
Теми: Збройні сили
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