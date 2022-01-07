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Блінкен обговорив із Кулебою потенційні дії США і союзників щодо військ РФ

П'ятниця, 7 січня 2022, 19:02
Блінкен обговорив із Кулебою потенційні дії США і союзників щодо військ РФ
БЛІНКЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорили потенційну відповідь США та союзників на нарощування військових сил РФ біля кордону України.

Джерело: Держдеп США, Кулеба у Twitter

Деталі: Як повідомили у Держдепі, в ході телефонної розмови у п’ятницю Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії Росії.

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Дослівно Держдеп: "Він обговорив потенційну відповідь США та союзників на нарощування російських військ вздовж кордонів України та майбутні дипломатичні контакти з Росією. Секретар підкреслив, що "без України не буде розмов про Україну".

Більше деталей: У свою чергу, Кулеба повідомив, що Блінкен зателефонував йому за підсумками міністерської зустрічі НАТО і "повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною".

"Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний", - зазначив міністр.

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Що передувало: Очільники зовнішньополітичних відомств держав-членів НАТО на позачерговому відеозасіданні 7 січня погодилися, що Альянс залишиться на твердій позиції щодо свого розширення та права України вступити до НАТО.

Наступного тижня НАТО проведе зустріч з Україною напередодні своїх переговорів з РФ.

Українська правда
Теми: СШАКулеба ДмитроРосія
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