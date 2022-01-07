НАТО має бути готовим до провалу діалогу з РФ – Столтенберг

НАТО має бути готовим до провалу діалогу між Росією та Заходом, заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

Джерело: Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі після відеозустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, повідомляє Euronews

Пряма мова: "Ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити політичний шлях для запобігання застосуванню сили, але водночас ми маємо бути готовими до того, що діалог не вдасться.

Ми надсилаємо Москві чіткі сигнали про те, що якщо вона застосує силу, будуть серйозні наслідки — санкції економічні та політичні".

Деталі: За його словами, НАТО стурбоване тим, що існує реальний ризик воєнного конфлікту, якщо дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи зазнають невдачі.

Столтенберг додав, що вимоги Москви є неприйнятними і що Захід продовжить підтримувати Україну.

"Сама ідея про те, що Україна є загрозою для Росії, перевертає все з ніг на голову. Україна не несе загрози Росії", - сказав генсек НАТО, додавши, що сама ідея демократичної, стабільної України є викликом для РФ.

Що передувало: Очільники зовнішньополітичних відомств держав-членів НАТО на позачерговому відеозасіданні 7 січня погодилися, що Альянс залишиться на твердій позиції щодо свого розширення та права України вступити до НАТО.

Наступного тижня НАТО проведе зустріч з Україною напередодні своїх переговорів з РФ.