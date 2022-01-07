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НАТО має бути готовим до провалу діалогу з РФ – Столтенберг

П'ятниця, 7 січня 2022, 20:25
НАТО має бути готовим до провалу діалогу з РФ – Столтенберг
СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

НАТО має бути готовим до провалу діалогу між Росією та Заходом, заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

Джерело: Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі після відеозустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, повідомляє Euronews

Пряма мова: "Ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити політичний шлях для запобігання застосуванню сили, але водночас ми маємо бути готовими до того, що діалог не вдасться.

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Ми надсилаємо Москві чіткі сигнали про те, що якщо вона застосує силу, будуть серйозні наслідки — санкції економічні та політичні".

Деталі: За його словами, НАТО стурбоване тим, що існує реальний ризик воєнного конфлікту, якщо дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи зазнають невдачі.

Столтенберг додав, що вимоги Москви є неприйнятними і що Захід продовжить підтримувати Україну.

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"Сама ідея про те, що Україна є загрозою для Росії, перевертає все з ніг на голову. Україна не несе загрози Росії", - сказав генсек НАТО, додавши, що сама ідея демократичної, стабільної України є викликом для РФ.

Що передувало: Очільники зовнішньополітичних відомств держав-членів НАТО на позачерговому відеозасіданні 7 січня погодилися, що Альянс залишиться на твердій позиції щодо свого розширення та права України вступити до НАТО.

Наступного тижня НАТО проведе зустріч з Україною напередодні своїх переговорів з РФ.

Теми: НАТОРосія
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