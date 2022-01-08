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"Нема необхідності робити четверте щеплення" – британські медики про ковід-вакцинацію

Субота, 8 січня 2022, 02:54
фото: МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я Британії заявили, що "наразі немає необхідності робити четверте щеплення" від коронавірусу, оскільки третя вакцина забезпечує "високий рівень захисту" в людей віком 65+.

Джерело: Reuters із посиланням на Агентство охорони здоров’я Великобританії

Дослівно: "Британські чиновники охорони здоров’я повідомили, що "підсилювачі" все ще забезпечують високий рівень захисту літніх людей від важких наслідків захворювання, викликаного коронавірусом Omicron, і "наразі немає необхідності робити четверте щеплення".

Деталі: Приблизно через три місяці після третього щеплення захист у відношенні госпіталізації серед осіб у віці 65 років і старше залишився на рівні приблизно 90%.

Порівняльні дані свідчать, що лише з двома дозами вакцини захист від важких захворювань для людей старше 65 років знизився приблизно до 70% через три місяці і до 50% через шість місяців.

З огляду на це, британські медики зробили висновок, що "немає негайної потреби вводити другу бустерну дозу".

Нагадаємо: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Теми: вакцинаціякоронавірус


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