В Україні дозволили бустерну дозу всім охочим

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Джерело: Ляшко у Facebook, пресслужба МОЗ в коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Ляшка, бажаний період введення від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Міністр наголосив, що це має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавіруса "Омікрон".

Він додав, що люди з ослабленим імунітетом теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.

Нагадаємо: За добу 4 січня у світі виявили рекордну кількість - 2 548 556 – COVID-випадків.