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У світі – рекордні 2,7 млн випадків Covid за добу

Субота, 8 січня 2022, 05:41
У світі – рекордні 2,7 млн випадків Covid за добу
ФОТО: GETTY IMAGES

6 січня у світі діагностували 2 718 707 нових випадків захворювання на коронавірус, що є новим рекордом.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Британії.

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Зокрема, у США зафіксували понад 849 тисяч, у Франції – понад 328 тисяч і в Британії – понад 178 тисяч нових інфікувань.

 

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія та Іспанія. Україна – на 35 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (2 025), Росії (787), Індія (285).

ВІДЕО ДНЯ

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Британія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Франція, Британія, Іспанія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 258 291 815 осіб. Наразі нараховується майже 40 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджена 5 497 406 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 4 січня у світі виявили рекордну кількість - 2 548 556 – COVID-випадків.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус
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