Окупанти на Донбасі тричі порушували "тишу"
Субота, 8 січня 2022, 07:18
За добу 7 січня з боку проросійських найманцівзафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Поблизу Катеринівки російські найманці обстрілювали позиції українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У бік Кам’янки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Неподалік Новотошківського бойовики відкривалт вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – зазначають у штабі.
Українська правда