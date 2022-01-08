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Окупанти на Донбасі тричі порушували "тишу"

Субота, 8 січня 2022, 06:18
Окупанти на Донбасі тричі порушували тишу
фото: штаб ООС

За добу 7 січня з боку проросійських найманцівзафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Катеринівки російські найманці обстрілювали позиції українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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У бік Кам’янки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Неподалік Новотошківського бойовики відкривалт вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – зазначають у штабі.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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