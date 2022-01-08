Зеленський просить Сенат США підтримати санкції проти "Північного потоку-2"

Президент Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати законопроєкт про введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Зеленський у Twitter

Дякую @SenSchumer і @SenTedCruz за згоду поставити на голосування зупинку російського «Північного потоку – 2». 🇺🇦 просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436: https://t.co/rnnYfGDagr Реклама: January 8, 2022

Деталі: Президент подякував сенаторам Чаку Шумеру (Демократична партія) і Теду Крузу (Республіканська партія) за згоду поставити на голосування "зупинку російського "Північного потоку – 2"".

Дослівно: "Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436".

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Що передувало: Державний департамент США заявив, що законопроєкт, який висунув сенатор-республіканець Тед Круз про введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", підірве "об'єднаний фронт" з Європою у протидії Росії.

6 січня видання Politico повідомило, що топ-демократи у Сенаті США послідовно підтримували санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", але зараз готові послабити тиск на президента Джо Байдена у зв’язку з триваючими переговорами з Кремлем і можуть не підтримати проєкт, який змусив би його застосувати санкції.