В аеропорту Китаю перед зльотом загорівся російській літак

Вранці 8 січня у міжнародному аеропорту Сяошань міста Ханчжоу перед самим зльотом зайнявся вантажний літак, після того, як пожежу вдалося загасити – борт розломився навпіл.

Джерело: Shanghai Daily

Деталі: Повідомляється, що пожежа сталася у салоні під час руління літака. Після цього він зупинився, з літака евакуювали 8 членів екіпажу.

Літак Ту-204 належить російській авіакомпанії "Авиастар-ТУ".

