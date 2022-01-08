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В аеропорту Китаю перед зльотом загорівся російській літак

Субота, 8 січня 2022, 17:15
В аеропорту Китаю перед зльотом загорівся російській літак
фото FATIII Aviation

Вранці 8 січня у міжнародному аеропорту Сяошань міста Ханчжоу перед самим зльотом зайнявся вантажний літак, після того, як пожежу вдалося загасити – борт розломився навпіл.

Джерело: Shanghai Daily

Деталі: Повідомляється, що пожежа сталася у салоні під час руління літака. Після цього він зупинився, з літака евакуювали 8 членів екіпажу.

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Літак Ту-204 належить російській авіакомпанії "Авиастар-ТУ".

Російські ЗМІ уточнюють, що на борту літака було 20 тонн вантажу, проте якого саме – не повідомляється. Після того, як пожежу вдалося загасити, літак розламався на дві частини.

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Китайські видання пишуть, що борт мав летіти у Новосибірськ. Наразі місцеві чиновники з'ясовують причину пожежі.

Теми: авіанадзвичайна подіяКитай
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