В аеропорту Китаю перед зльотом загорівся російській літак
Вранці 8 січня у міжнародному аеропорту Сяошань міста Ханчжоу перед самим зльотом зайнявся вантажний літак, після того, як пожежу вдалося загасити – борт розломився навпіл.
Джерело: Shanghai Daily
Деталі: Повідомляється, що пожежа сталася у салоні під час руління літака. Після цього він зупинився, з літака евакуювали 8 членів екіпажу.
Літак Ту-204 належить російській авіакомпанії "Авиастар-ТУ".
A cargo plane caught fire at #Hangzhou Xiaoshan International Airport at 4:40am today. The fire happened in the cabin when the plane was taxiing. 8 crew members were rescued from the plane. pic.twitter.com/sW31etaWoX— Shanghai Daily (@shanghaidaily) January 8, 2022
Російські ЗМІ уточнюють, що на борту літака було 20 тонн вантажу, проте якого саме – не повідомляється. Після того, як пожежу вдалося загасити, літак розламався на дві частини.
Китайські видання пишуть, що борт мав летіти у Новосибірськ. Наразі місцеві чиновники з'ясовують причину пожежі.
A Tu-204/RA-64032 cargo caught a fire in Hangzhou airport/HGH, details are not diclosed yet. pic.twitter.com/8Uw9ivJbL0— FATIII Aviation (@FATIIIAviation) January 8, 2022