Вчені виявили нову ковід-мутацію, яку назвали "Дельтакрон"

На Кіпрі вчені виявили новий штам коронавірусу, який є гібридом штаму "Дельта" та швидко поширюваного нині "Омікрону".

Джерело: CNN Greece, Cyprus Mail

Деталі: "Дельтакрон" вже ідентифікували на Кіпрі у 25 пацієнтів з ковідом, з них 11 потрапили до лікарні, а 14 проходять лікування амбулаторно.

Доктор Леонтіос Кострикіс, який очолює групу вчених лабораторії біотехнології та молекулярної вірусології Кіпрського університету, розповів, що Deltacron має генетичне походження варіанту Delta разом з деякими мутаціями Omicron.

Він констатував, що спостерігається зв'язок між зараженням новим штамом та потребі в госпіталізації.

Вчений зазначив, що поки мало інформації про знахідку, тому рано говорити про те, що саме ця мутація ковіду стане домінуючою. Але посилаючись на власні спостереження Кострікіс робить попередній висновок – "Дельтакрон" може бути здатним поширитися й витіснити "Омікрон".

Науковець повідомив, що зразки "Дельтакрону" були передані в базу даних GISAID (база геномів коронавірусу), що зробить їх доступними для світової наукової спільноти.

Водночас міністр охорони здоров'я Кіпру уточнив, що більше деталей про нововиявлений штам буде оприлюднено на прес-конференції наступного тижня.

Нагадаємо:

З другої половини січня і в лютому в Україні ймовірно розпочнеться нова хвиля коронавірусу, що швидше за все буде викликана штамом "Омікрон".

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП