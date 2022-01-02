Омікрон: у МОЗ розповіли, коли готуватися до нової хвилі заражень
З другої половини січня і в лютому спостерігатиметься підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яке, швидше за все, вже буде викликане новим штамом "Омікрон".
Джерело: головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, якого цитує Інтерфакс-Україна
Деталі: Черговий пік захворюваності, за прогнозами, очікується в середині лютого.
За словами головного санлікаря, станом на 30 грудня в країні було виявлено лише шість лабораторно підтверджених випадків штаму "Омікрон". При цьому клінічні дані вказують на те, що при інфікуванні "Омікроном" хвороба проходить у простішій формі, ніж при "Дельті". Але "Омікрон" передається набагато швидше і ризик заразитися ним – вище.
Кузін додав, що ефективність повного курсу вакцинації при штамі "Омікрон" знижується на третину. Водночас бустерна доза ковід-вакцини дещо підвищує рівень захисту.
Довідково: Станом на 2 січня в Україні вщухла третя хвиля Covid, пік якої прийшовся на 3 листопада. Тоді виявили рекордні для нашої держави 27 377 випадків захворювання на коронавірус.
Після нарощування темпів протиковідної вакцинації кількість хворих почала поступово знижуватися.
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