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Омікрон: у МОЗ розповіли, коли готуватися до нової хвилі заражень

Неділя, 2 січня 2022, 11:53
Омікрон: у МОЗ розповіли, коли готуватися до нової хвилі заражень
Швидка допомога, фото Максима Марусенка, Getty Images

З другої половини січня і в лютому спостерігатиметься підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яке, швидше за все, вже буде викликане новим штамом "Омікрон".

Джерело: головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, якого цитує Інтерфакс-Україна

Деталі: Черговий пік захворюваності, за прогнозами, очікується в середині лютого.

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За словами головного санлікаря, станом на 30 грудня в країні було виявлено лише шість лабораторно підтверджених випадків штаму "Омікрон". При цьому клінічні дані вказують на те, що при інфікуванні "Омікроном" хвороба проходить у простішій формі, ніж при "Дельті". Але "Омікрон" передається набагато швидше і ризик заразитися ним – вище.

Кузін додав, що ефективність повного курсу вакцинації при штамі "Омікрон" знижується на третину. Водночас бустерна доза ковід-вакцини дещо підвищує рівень захисту.

Довідково: Станом на 2 січня в Україні вщухла третя хвиля Covid, пік якої прийшовся на 3 листопада. Тоді виявили рекордні для нашої держави 27 377 випадків захворювання на коронавірус.

ВІДЕО ДНЯ

Після нарощування темпів протиковідної вакцинації кількість хворих почала поступово знижуватися.

Три хвилі коронавірусу в Україні
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Українська правда

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Теми: коронавірусепідеміяУкраїна
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