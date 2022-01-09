Понад 50 людей загинули внаслідок авіаудару в Ефіопії – Reuters

У результаті авіаудару в регіоні Тиграй Ефіопії загинули 56 людей і 30 отримали поранення.

Джерело: Reuters із посиланням на працівників гуманітарної допомоги

Деталі: Авіаудару зазнав табір для переміщених осіб. Серед постраждалих були діти, – зазначає видання.

У збройних силах Ефіопії та уряді не дали відповіді на запит про коментар.

Раніше уряд заперечував напади на мирних жителів у 14-місячному конфлікті з повстанськими силами Тиграю.

Речник Народного фронту визволення Тиграю (НФЗТ), який протистоїть владі, Гетачью Реда, заявив у twitter, що "черговий удар безпілотника Абея Ахмеда в табір внутрішньо переміщених осіб у Дедебі забрав життя 56 невинних мирних жителів".

Авіаудар у місті Дедебі, яке знаходиться поблизу кордону з Еритреєю, стався пізно ввечері в п’ятницю.

Раніше в п'ятницю уряд звільнив з в'язниці кількох лідерів опозиції і заявив, що розпочне діалог з політичними опонентами, щоб сприяти примиренню.

Обидва працівники гумдопомоги сказали, що кількість загиблих підтвердила місцева влада. Вони надали Reuters фотографії поранених у лікарні, серед яких багато дітей.

Нагадаємо: За даними ООН, в період з травня по червень 2021 року 350 тисяч осіб жили в "важкій кризі" в Тиграї.