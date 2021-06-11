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Продовольча ситуація в Ефіопії сягнула рівня катастрофи, в ООН кажуть про голод

П'ятниця, 11 червня 2021, 07:48
Продовольча ситуація в Ефіопії сягнула рівня катастрофи, в ООН кажуть про голод

Продовольча ситуація у регіонах Тиграй, Амхара і Афар в Ефіопії сягнула рівня "катастрофи" - у стані важкої кризи живуть 350 тисяч осіб.

Джерело: BBC з посиланням на аналіз ситуації, проведений за підтримки ООН, та очільника гуманітарних організацій ООН Марка Лоукока

Деталі: Цей аналіз також називають інтегрованою фазовою класифікацією (IPC). Інтегрована фазова класифікація - це міра серйозності браку продовольства, розроблена багатьма організаціями, включаючи агентства ООН і неурядові організації з надання допомоги.

Аналіз показав, що в період з травня по червень 2021 року 350 тисяч осіб жили в "важкій кризі" в регіоні Тиграй, а також в сусідніх Амхарі і Афарі. Згідно з аналізом, продовольча ситуація в регіоні досягла рівня "катастрофи", яку він визначає як голод і смерть невеликих груп людей, що проживають на великих територіях. Станом на травень 5,5 млн чоловік зіткнулися з високим рівнем гострої відсутності продовольчої безпеки в регіоні, і ситуація, ймовірно, погіршиться до вересня.

Водночас, у звіті немає офіційного оголошення про голод, який має дуже конкретне визначення. Як пише BBC, голод оголошується тільки при дотриманні певних показників смертності, недоїдання і голоду: не менше 20% домогосподарств в районі стикаються з крайньою нестачею продуктів харчування з обмеженими можливостями впоратися з цим; показники гострого недоїдання перевищують 30%; смертність перевищує дві людини в день на 10 тисяч чоловік.

Своєю чергою, Марк Лоукок заявив, що на півночі Ефіопії спостерігається голод і що "буде набагато гірше".

Повідомляється, що ця серйозна криза є результатом каскадних наслідків конфлікту, включаючи переміщення населення, обмеження пересування, обмежений гуманітарний доступ, втрату врожаю і засобів до існування, а також дисфункціональні або неіснуючі ринки. Тиграй був спустошений бойовими діями між урядовими військами і повстанцями, 1,7 мільйона людей були змушені покинути свої будинки.

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП), Продовольча і сільськогосподарська організація ООН і дитяче агентство Unicef ​​закликали до негайних дій з подолання кризи.

У 1984 році Тиграй і сусідня провінція Волло були епіцентром голоду, викликаного поєднанням посухи і війни, в результаті якого загинуло від 600 тисяч до мільйона людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООН
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