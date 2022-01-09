У Німеччині понад 30 тисяч осіб вийшли на антикарантинні акції протестів

Десятки тисяч людей у Німеччині вийшли в суботу на протести проти коронавірусних карантинних обмежень, відбулися також контрдемонстрації прибічників заходів боротьби з пандемією.

Джерело: DPA

Деталі: За даними поліції, найбільший захід відбувся в Гамбурзі, у якому взяли участь близько 13 700 людей.

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Організатори закликали присутніх одягати маски і дотримуватися дистанції згідно з правилами, хоча багато хто не дослухався до заклику.

У Дюссельдорфі на акцію протесту вийшли 4 тисячі людей, у Франкфурті – близько 8 тисяч, у Вецларі – 2 тисячі осіб, у Трірі – близько 6 тисяч. У північному місті Шверін зібралося близько 1 600 людей.

У Магдебурзі 5 тисяч людей йшли містом кілька годин, зупиняючи трамваї та інколи перекриваючи дороги.

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У південній землі Баварія 2 700 людей протестували в Регенсбурзі та ще 2 тисячі в Ансбаху.

Антикарантинна акція протесту в Берліні пройшла у формі автоколонни. Поліція нарахувала понад 100 транспортних засобів, 70 велосипедів і загалом близько 200 осіб.

У суботу також відбулися контрдемонстрації протестам проти карантину.

Близько 2 500 людей вийшли в містечку Мінден на заході Німеччини.

За даними поліції та організаторів, в Ерфурті близько тисячі людей виявили свою підтримку демократії та заходам проти пандемії.

За словами поліції, у Вецларі відбулися додаткові контрдемонстрації з 500 людьми; і в Трірі – із сотнею осіб.

Люди в Дрездені запалили свічки, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув від Covid-19.

До меморіалу перед церквою Фрауенкірхе прийшли понад 9,5 тисячі людей.

Нагадаємо: Один із активних учасників німецького руху Querdenken, до якого належать коронаскептики, заразився коронавірусом і був госпіталізований в Лейпцигу.