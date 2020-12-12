Лідер антикарантинних протестів Німеччини потрапив у реанімацію з коронавірусом

Один із активних учасників німецького руху Querdenken, до якого належать коронаскептики, заразився коронавірусом і був госпіталізований в Лейпцигу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Чоловік, який був одним з організаторів демонстрації проти карантину, що пройшла в місті 7 листопада, за повідомленнями, був доставлений в лікарню у відділення інтенсивної терапії через тиждень після протесту.

"Один з добре відомих "інакомислячих", які вийшли на демонстрацію в Лейпцигу, був інтубований вісім днів потому", - сказав на пресконференції директор університетської лікарні Лейпцига професор Крістоф Йостен.

"Вірус не робить різниці між людьми, ким би вони не були", - додав лікар. Він не став коментувати стан здоров'я пацієнта.

Рух Querdenken несе відповідальність за більшість протестів проти локдауну в Німеччині, які інколи мають насильницький характер.

Засновником групи є підприємець з Штутгарта Міхаель Баллвег.

Прихильники Querdenken заявляють, що пандемія COVID-19 і довготривалі обмеження, запроваджені для боротьби з вірусом, обмежують свободи громадян.