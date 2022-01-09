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Справа про тілесні ушкодження: суд рекомендував невихованому чоловіку читати роман

Неділя, 9 січня 2022, 07:57
Справа про тілесні ушкодження: суд рекомендував невихованому чоловіку читати роман
Книга, фото pixabay

Малиновський суд Одеси визнав винним у скоєні кримінального проступку 35-річного чоловіка за ляпас незнайомцю, призначив йому штраф та рекомендував прочитати дитячий роман "Поліанна" авторки Елеонор Портер.

Джерело: Державна судова адміністрація з посиланням на рішення суду

Деталі: Обвинуваченого, що має вищу педагогічну освіту та працює директором ТОВ, звинуватили у вчиненні умисних легких тілесних ушкоджень, чоловік визнав свою вину.

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У судових матеріалах йдеться, що влітку 2020 року у дружини підсудного виник конфлікт з іншим чоловіком, що подряпав її автівку. Жінка зателефонувала обвинуваченому зі скаргами, той приїхав на місце та вдарив того, з ким сперечалася дружина.

Головуючий суддя Олександр Гарський взяв до уваги те, що підозрюваний визнав свою провину, а також те, що тілесні ушкодження були легкими.

Вирок також констатує, що обвинувачений "сильно розхвилювався". Чоловік вийшов з автівки і, за даними суду, не розмовляючи, підійшов до одного з чоловіків (з якими конфліктувала дружина) та дав йому ляпаса. Потерпілий упав на землю та подряпав лікті.

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Суд встановив, що обвинувачений "застосував фізичну силу майже інстинктивно". А події, які сталися з його дружиною, "стосувались звичайного людського непорозуміння".

Враховуючи те, що підсудний не бачив іншого шляху вирішення конфлікту, суд дуже критично оцінив таку поведінку, вважаючи її не тільки образливою по відношенню до іншого, але й шкідливою для суспільства в цілому.

Тому суд визнав чоловіка винним у скоєні кримінального проступку, оштрафував на 850 гривень та рекомендував прочитати роман Елеонор Портер "Полліана".

Дослівно: "Очевидно, що вказане правопорушення стало можливим виключно в зв'язку з відсутністю звичайної людської культури та виховання з боку обвинуваченого…

Суд вважає за необхідне рекомендувати обвинуваченому звернути увагу на власне відношення до життя та критично оцінивши всі наслідки скоєного, приділити увагу власному інтелектуальному розвитку у напрямку доброзичливих відносин до іншої людини".

Нагадаємо:

  • Суд під головуванням судді Олександра Гарського у жовтні 2021 року визнав винними двох молодиків 19 та 23 років у крадіжці магнітоли та присудив їм читати твори Тараса Шевченка, Марка Твена та Джека Лондона.

Українська правда
Теми: суд
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