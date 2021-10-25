Суд покарав двох крадіїв: мають прочитати Шевченка та Марка Твена

В Одесі суддя визнав винними двох молодиків 19 та 23 років у крадіжці магнітоли та присудив їм читати твори Тараса Шевченка, Марка Твена та Джека Лондона.

Джерело: Єдиний реєстр судових рішень

Деталі: В Одесі судили двох людей – 19-річного одруженого сім’янина з дитиною та його 23-річного спільника.

Їм обрали умовне покарання на рік, а також зобов’язали прочитати "Пригоди Тома Соєра" та "Пригоди Гекльберрі Фінна" Марка Твена, "Біле Ікло" Джека Лондона та "Минають дні, минають ночі…" Тараса Шевченка.

Згідно з матеріалами справи, старший хлопець навчався в інтернаті, матір не знав, а у батька інша сім’я. Підсудний працює у селі різноробом.

Молодший має неповну середню освіту, живе з мамою та вітчимом у багатодітній сім’ї, має трьох молодших братів. Не навчався, одразу пішов працювати – працює різноробом та забезпечує свою родину. Обоє не були судимими.

Слідство визнало, що вони "не є суспільно небезпечними, які здатні на системне вчинення кримінальних правопорушень".

Під час допиту стало відомо, що ініціатором був старший з них. Йому потрібні були гроші, щоб дістатися до Білгород-Дністровського, де йому оформлювали документи в сільраді на житло. У цьому будинку він зараз власноруч робить ремонт.

На той час він працював на багатоповерхівці в Одесі, де йому платили близько 500 грн на тиждень. Коли прийшов час зарплатні – йому її не видали, а виконроб відповів, що їх витратив на свої потреби.

Дослівно: "Допитуючи обвинувачених в судовому засіданні, судом встановлено, що вони фактично за своїм розвитком, ще неповнолітні діти, хоча і мають відповідний вік. Відповідаючи на питання сторін та суду, обвинувачений ОСОБА_1 очевидно не розуміє всіх наслідків можливої кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення проти власності. Загалом відносини власності для обох обвинувачених є певною прогалиною в знаннях. І це не є дивним, оскільки вихованням обох обвинувачених вочевидь займались не достатньою мірою.

Про це свідчить в тому числі мова, побудова речень, малий словниковий запас слів, самі висловлювання, створення складних речень для пояснення своїх думок, точніше відсутність можливості і навіть здатності побудови в умі складного речення. Про певну дитячу, майже нерозумну для дорослої людини поведінку свідчить також і обставини правопорушення, які показують, що вчинення крадіжки обвинуваченими відбувалось при наявності з собою всіх документів, які посвідчують особистість кожного (паспорти та інші документи). При цьому вказані документи були залишені у рюкзаку на місці скоєння правопорушення".