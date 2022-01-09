США не зменшуватимуть чисельність військ у Європі – Пентагон
Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.
Джерело: Кірбі у Twitter
Деталі: NBC News із посиланням на представника нинішньої адміністрації США та двох колишніх чиновників США у сфері нацбезпеки повідомив, що Вашингтон нібито готовий обговорювати з Москвою скорочення військ та навчань у Східній Європі, якщо вона також погодиться скоротити свої сили.
Водночас Представник Пентагону це заперечив.
Пряма мова Кірбі: "Були повідомлення NBC News про варіанти, які США розглядають перед переговорами з Росією. Можемо однозначно заявити, що ми не розглядаємо скорочення контингенту у Європі чи зміни позиції там. Також не розглядається зміна чисельності військ у країнах Балтії та у Польщі".
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