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США не зменшуватимуть чисельність військ у Європі – Пентагон

Неділя, 9 січня 2022, 08:31
США не зменшуватимуть чисельність військ у Європі – Пентагон
Прибуття піхотних військ США до Польщі, фото Sean Gallup/Getty Images

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.

Джерело: Кірбі у Twitter

Деталі: NBC News із посиланням на представника нинішньої адміністрації США та двох колишніх чиновників США у сфері нацбезпеки повідомив, що Вашингтон нібито готовий обговорювати з Москвою скорочення військ та навчань у Східній Європі, якщо вона також погодиться скоротити свої сили.

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Водночас Представник Пентагону це заперечив.

Пряма мова Кірбі: "Були повідомлення NBC News про варіанти, які США розглядають перед переговорами з Росією. Можемо однозначно заявити, що ми не розглядаємо скорочення контингенту у Європі чи зміни позиції там. Також не розглядається зміна чисельності військ у країнах Балтії та у Польщі".

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Українська правда
Теми: СШАРосіяЄвропа
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