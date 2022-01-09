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США не зменшуватимуть чисельність військ у Європі – Пентагон

Неділя, 9 січня 2022, 09:31
Прибуття піхотних військ США до Польщі, фото Sean Gallup/Getty Images

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.

Джерело: Кірбі у Twitter

Деталі: NBC News із посиланням на представника нинішньої адміністрації США та двох колишніх чиновників США у сфері нацбезпеки повідомив, що Вашингтон нібито готовий обговорювати з Москвою скорочення військ та навчань у Східній Європі, якщо вона також погодиться скоротити свої сили.

Водночас Представник Пентагону це заперечив.

Пряма мова Кірбі: "Були повідомлення NBC News про варіанти, які США розглядають перед переговорами з Росією. Можемо однозначно заявити, що ми не розглядаємо скорочення контингенту у Європі чи зміни позиції там. Також не розглядається зміна чисельності військ у країнах Балтії та у Польщі".

Нагадаємо:

  • У понеділок у Женеві мають відбутися російсько-американські переговори про стратегічну стабільність, а у середу у Брюсселі пройде засідання Росія-НАТО. За даними The New York Times, багато членів НАТО скептично ставляться до майбутніх переговорів із Росією щодо деескалації, вважаючи, що РФ просто хоче виграти час.
  • Росія вимагає від Заходу гарантій нерозширення НАТО, зокрема, недопуск України до Альянсу.

Українська правда
Теми: СШАРосіяЄвропа


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