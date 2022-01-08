США готові обговорювати з РФ скорочення присутності у Східній Європі – ЗМІ

США готові обговорювати з Росією скорочення військ та навчань у Східній Європі, якщо вона також погодиться скоротити свої сили.

Джерело: NBC News із посиланням на представника нинішньої адміністрації США та двох колишніх чиновників США у сфері національної безпеки

Деталі: За словами джерел, обговорення потенційно можуть стосуватися масштабів військових навчань, що проводяться обома країнами, чисельності американських військ, дислокованих у країнах Балтії та Польщі, завчасного повідомлення про переміщення сил та російських ядерних ракет Іскандер на території Калінінграда.

За словами представника адміністрації США, вона "складає список варіантів зміни позиції збройних сил у Європі для обговорення з Росією на переговорах". За словами чиновника, якщо Росія захоче обговорити скорочення своєї присутності в регіоні, США готові обговорити конкретні кроки.

Водночас колишні американські чиновники повідомили, що США працюють з іншими членами НАТО над організацією доставки переносних зенітних ракет Stinger, які запросили Україна.

Адміністрація Байдена також підготувала новий пакет військової допомоги США для України на додачу до американської військової допомоги, яка вже надходить до Києва, заявили нинішні та колишні чиновники.

За словами колишніх чиновників, крім загрози санкцій, адміністрація готова попередити Москву про те, що якщо російські війська захоплять більше території в Україні, Сполучені Штати підтримають бійців українського опору, а також розширення військової присутності НАТО у Східній Європі.

Оновлено: Пізніше речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що інформація про можливе відведення військ зі Східної Європи є помилковою.

Що передувало: Очільники зовнішньополітичних відомств держав-членів НАТО на позачерговому відеозасіданні 7 січня погодилися, що Альянс залишиться на твердій позиції щодо свого розширення та права України вступити до НАТО.

Наступного тижня НАТО проведе зустріч з Україною напередодні своїх переговорів з РФ.