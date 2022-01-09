США оприлюднили деталі своєї позиції напередодні переговорів з РФ про Україну – АР

Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас вони пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.

Джерело: американські посадовці в ході телефонної конференції, організованої Білим домом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР

Деталі: Співрозмовники заявили, що адміністрація Байдена буде відкрита у переговорах з Росією щодо скорочення можливого майбутнього розгортання наступальних ракет в Україні та накладення обмежень на військові навчання США та НАТО у Східній Європі.

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Посадовці заявили, що США готові обговорити на переговорах з Росією певні обмежені аспекти своєї політики безпеки в Європі. Але вони наголосили, що будь-які домовленості залежатимуть від того, чи Росія зніме загрози для України, і що жодні рішення не прийматимуть без згоди України чи НАТО.

Вони також заявили, що США у жодному разі не будуть скорочувати свою військову присутність або військовий арсенал у Східній Європі, як того вимагає Росія (на цьому ж наголосили і в Пентагоні).

Водночас, у разі російського вторгнення в Україну США у координації з союзниками та партнерами негайно накладуть "серйозні та непосильні" санкції на російську економіку, включаючи її фінансову систему та сектори, які вважаються критично важливими для Кремля, заявив журналістам один зі співрозмовників.

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Крім санкцій щодо енергоносіїв та споживчих товарів, США та їх союзники розглядають можливість запровадження заборони на експорт до Росії передових електронних компонентів, програмного забезпечення та супутніх технологій, що використовують американське обладнання.

За словами офіційних осіб, Росія може бути додана до групи країн з найсуворішими обмеженнями задля експортного контролю разом із Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією.

Це означає, що можливості РФ щодо отримання інтегральних схем та продукції, що містить інтегральні схеми, будуть серйозно обмежені через глобальне домінування американського програмного забезпечення, технологій та обладнання у цьому секторі. Вплив може поширитися на авіоніки, верстати, смартфони, ігрові приставки, планшети та телевізори.

Такі санкції також можуть бути націлені на критично важливу російську промисловість, у тому числі на її оборонний сектор і сектор цивільної авіації, що завдасть удару високотехнологічним амбіціям Росії.

Офіційні особи США категорично відкинули вимоги Росії про те, що НАТО більше не розширюватиметься на Cхід, і що США виведуть війська та зброю зі Східної Європи.

10 січня у Женеві представники США і Росії проведуть переговори щодо безпеки і стягнення російських військ навколо України. США представлятиме заступниця держсекретаря Венді Шерман, Росію - заступник міністра закордонних справ Сергєй Рябков.

12 січня аналогічні перемовини відбудуться між Росією та НАТО.

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"