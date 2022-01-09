Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США не будут уменьшать численность войск в Европе – Пентагон

Воскресенье, 9 января 2022, 08:31
США не будут уменьшать численность войск в Европе – Пентагон
Прибытие пехотных войск США в Польшу, фото Sean Gallup/Getty Images

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.

Источник: Кирби в Twitter

Детали: NBC News со ссылкой на представителя нынешней администрации США и двух бывших чиновников США в сфере нацбезопасности сообщил, что Вашингтон якобы готов обсуждать с Москвой сокращение войск и учений в Восточной Европе, если она согласится также сократить свои силы.

Реклама:

В то же время, представитель Пентагона это опроверг.

Прямая речь Кирби: "Были сообщения NBC News о вариантах, рассматриваемых США перед переговорами с Россией. Можем однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение контингента в Европе или изменения позиции там. Также не рассматривается изменение численности войск в странах Балтии и в Польше".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В понедельник в Женеве должна состоятся российско-американские переговоры о стратегической стабильности, а в среду в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО. По данным The New York Times, многие члены НАТО скептически относятся к предстоящим переговорам с Россией о деэскалации, считая, что РФ просто хочет выиграть время.
  • Россия требует от Запада гарантий нерасширения НАТО, в том числе недопуск Украины в Альянс.

Украинская правда
Темы: СШАРосcияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16
Вмешательство в выборы: Трамп не признает вину, в суд не приедет
США впервые передадут Тайваню оружие по программе для суверенных государств
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: