США не будут уменьшать численность войск в Европе – Пентагон

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.

Источник: Кирби в Twitter

Детали: NBC News со ссылкой на представителя нынешней администрации США и двух бывших чиновников США в сфере нацбезопасности сообщил, что Вашингтон якобы готов обсуждать с Москвой сокращение войск и учений в Восточной Европе, если она согласится также сократить свои силы.

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В то же время, представитель Пентагона это опроверг.

Прямая речь Кирби: "Были сообщения NBC News о вариантах, рассматриваемых США перед переговорами с Россией. Можем однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение контингента в Европе или изменения позиции там. Также не рассматривается изменение численности войск в странах Балтии и в Польше".

Напомним:

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