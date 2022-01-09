США не будут уменьшать численность войск в Европе – Пентагон
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.
Источник: Кирби в Twitter
Детали: NBC News со ссылкой на представителя нынешней администрации США и двух бывших чиновников США в сфере нацбезопасности сообщил, что Вашингтон якобы готов обсуждать с Москвой сокращение войск и учений в Восточной Европе, если она согласится также сократить свои силы.
В то же время, представитель Пентагона это опроверг.
Прямая речь Кирби: "Были сообщения NBC News о вариантах, рассматриваемых США перед переговорами с Россией. Можем однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение контингента в Европе или изменения позиции там. Также не рассматривается изменение численности войск в странах Балтии и в Польше".
Напомним:
- В понедельник в Женеве должна состоятся российско-американские переговоры о стратегической стабильности, а в среду в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО. По данным The New York Times, многие члены НАТО скептически относятся к предстоящим переговорам с Россией о деэскалации, считая, что РФ просто хочет выиграть время.
- Россия требует от Запада гарантий нерасширения НАТО, в том числе недопуск Украины в Альянс.