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США не будут уменьшать численность войск в Европе – Пентагон

Воскресенье, 9 января 2022, 09:31
Прибытие пехотных войск США в Польшу, фото Sean Gallup/Getty Images

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.

Источник: Кирби в Twitter

Детали: NBC News со ссылкой на представителя нынешней администрации США и двух бывших чиновников США в сфере нацбезопасности сообщил, что Вашингтон якобы готов обсуждать с Москвой сокращение войск и учений в Восточной Европе, если она согласится также сократить свои силы.

В то же время, представитель Пентагона это опроверг.

Прямая речь Кирби: "Были сообщения NBC News о вариантах, рассматриваемых США перед переговорами с Россией. Можем однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение контингента в Европе или изменения позиции там. Также не рассматривается изменение численности войск в странах Балтии и в Польше".

Напомним:

  • В понедельник в Женеве должна состоятся российско-американские переговоры о стратегической стабильности, а в среду в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО. По данным The New York Times, многие члены НАТО скептически относятся к предстоящим переговорам с Россией о деэскалации, считая, что РФ просто хочет выиграть время.
  • Россия требует от Запада гарантий нерасширения НАТО, в том числе недопуск Украины в Альянс.

Украинская правда
Темы: СШАРосcияЕвропа
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