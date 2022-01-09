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У Києві пройшла акція "Скажи Путіну - ні"

Неділя, 9 січня 2022, 15:13
Антипутінська акція у Києві, скрін з відео Укрінформу

На Михайлівській площі у столиці відбулася акція "Скажи Путіну - ні", її організували напередодні перемовин Заходу з Росією щодо ситуації навколо України.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Участь в акції взяли кількасот людей.

Серед учасників були голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Іскандер Барієв, громадський діяч Йосип Зісельс, активіст Володимир Балух, представники руху "Вільний Ідель-Урал", ветерани АТО, українські, казахстанські, азербайджанські активісти.

 
Укрінформ

Як підкреслили організатори акції, її мета - привернути увагу до дій Росії в Україні, Казахстані та закликати світову спільноту зберегти світовий порядок.

Дослівно: "Мета Путіна – відновити Радянський Союз, мета Путіна — знищити світові альянси, мета Путіна — занурити світ у хаос. Наше завдання — зупинити це, не допустити цього, наше завдання - сказати Путіну "ні". Путін проводить геноцид кримських татар, Путін розпочав війни по всьому периметру колишнього Радянського союзу. Сьогодні ми бачимо вторгнення російських військ у Казахстан, ми бачили війни проти Грузії, триває війна в Україні, яку розпочав Путін".

 
Укрінформ

Пряма мова Чубарова: "В умовах високого рівня загрози, що нависає над Україною, в умовах окупації Росією Казахстану, що відбувається на наших очах, ми, Меджліс кримськотатарського народу, серед іншого виділяємо три важливіших напрямки: забезпечення абсолютної суб'єктності Української держави у всіх процесах, що відбуваються по відношенню до України.

Жодні перемовини, жодні рішення без рівноцінної участі України не мають і не можуть бути. Друге - абсолютні чіткі, зрозумілі для всього міжнародного співтовариства мета і завдання цих переговорів. Ми, українці, маємо чітко визначити єдину мету і єдине завдання - це відновлення територіальної цілісності Української держави включно з Кримом та акваторіями Чорного та Азовського морів. І третє - максимальна мобілізація українського суспільства, української влади спільно з міжнародними партнерами".

Деталі: Учасники акції закликали лідерів демократичних держав сказати Путіну "ні" і не піддаватися на ультиматуми Кремля.

За словами організаторів, акції мають відбутися у 20 містах України, а також за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки.

Нагадаємо:

  • Російська делегація вдень 9 січня вже прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки", в яких міститься серед іншого вимога Кремля, аби Україна не вступала в НАТО.

Теми: ПутінУкраїнамітинги


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