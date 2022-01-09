У Києві пройшла акція "Скажи Путіну - ні"

На Михайлівській площі у столиці відбулася акція "Скажи Путіну - ні", її організували напередодні перемовин Заходу з Росією щодо ситуації навколо України.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Участь в акції взяли кількасот людей.

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Серед учасників були голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Іскандер Барієв, громадський діяч Йосип Зісельс, активіст Володимир Балух, представники руху "Вільний Ідель-Урал", ветерани АТО, українські, казахстанські, азербайджанські активісти.

Укрінформ

Як підкреслили організатори акції, її мета - привернути увагу до дій Росії в Україні, Казахстані та закликати світову спільноту зберегти світовий порядок.

Дослівно: "Мета Путіна – відновити Радянський Союз, мета Путіна — знищити світові альянси, мета Путіна — занурити світ у хаос. Наше завдання — зупинити це, не допустити цього, наше завдання - сказати Путіну "ні". Путін проводить геноцид кримських татар, Путін розпочав війни по всьому периметру колишнього Радянського союзу. Сьогодні ми бачимо вторгнення російських військ у Казахстан, ми бачили війни проти Грузії, триває війна в Україні, яку розпочав Путін".

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Укрінформ

Пряма мова Чубарова: "В умовах високого рівня загрози, що нависає над Україною, в умовах окупації Росією Казахстану, що відбувається на наших очах, ми, Меджліс кримськотатарського народу, серед іншого виділяємо три важливіших напрямки: забезпечення абсолютної суб'єктності Української держави у всіх процесах, що відбуваються по відношенню до України.

Жодні перемовини, жодні рішення без рівноцінної участі України не мають і не можуть бути. Друге - абсолютні чіткі, зрозумілі для всього міжнародного співтовариства мета і завдання цих переговорів. Ми, українці, маємо чітко визначити єдину мету і єдине завдання - це відновлення територіальної цілісності Української держави включно з Кримом та акваторіями Чорного та Азовського морів. І третє - максимальна мобілізація українського суспільства, української влади спільно з міжнародними партнерами".

Деталі: Учасники акції закликали лідерів демократичних держав сказати Путіну "ні" і не піддаватися на ультиматуми Кремля.

За словами організаторів, акції мають відбутися у 20 містах України, а також за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки.

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