Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Делегація РФ прибула до Женеви, планує одразу розпочати переговори зі США

Неділя, 9 січня 2022, 14:19
Літак російських переговорників приземлився у Женеві, скрін з відео РИА Новости

Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки", в яких міститься серед іншого вимога Кремля, аби Україна не вступала в НАТО.

Джерело: ТАСС, РИА Новости

Деталі: У складі делегації Росії представники МЗС та Міноборони країни, очолює її заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

ТАСС повідомляє, що основний день переговорів призначено на понеділок, 10 січня, але очікується, що вже 9 січня ввечері сторони проведуть "попередню" частину зустрічі.

Рябков у свою чергу заявив, що Москва на майбутніх консультаціях "не піде на поступки".

Пряма мова Рябкова: "Ми не з протягнутою рукою туди їдемо, ми їдемо із чітко сформульованим завданням, яке необхідно вирішити на тих умовах, які ми сформулювали. От і все".

Нагадаємо:

  • Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас вони пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.
  • Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.

Теми: РосіяСШАНАТОУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США "по-тихому" затвердили $200 млн військової допомоги Україні – ЗМІ

У Порошенка розповіли, що 11 мільйонів пішли на судовий процес у Лондоні

У США рекорд госпіталізацій з Covid від початку пандемії

Новини 10 січня: протести у Казахстані, переговори США та Росії

"Жодних рішень по Україні без України": у Держдепі США розповіли подробиці переговорів з РФ

Переговори США і Росії щодо безпеки завершилися у Женеві, говорили 8 годин

Усі новини...
Росія
Генсек правлячої партії Німеччини закликав не змішувати "Північний потік-2" з політикою
РФ продовжує вводити війська у Казахстан, ті вже взяли під контроль стратегічні об'єкти
США оприлюднили деталі своєї позиції напередодні переговорів з РФ про Україну – АР
Останні новини
06:15
Понад 70 літаків перекидають сили ОДКБ у Казахстан – Міноборони Росії
05:45
Місія ОБСЄ зафіксувала на сході понад 900 порушень "тиші" за чотири дні
04:47
У Харкові з малярією госпіталізували студента з Конго
03:58
Голова ОБСЄ запропонував Казахстану допомогу "у продовженні політичних реформ"
03:28
У Штатах дозволили ходити на роботу медикам, інфікованим Covid
02:54
Лікарі США вперше пересадили людині серце свині
02:11
США "по-тихому" затвердили $200 млн військової допомоги Україні – ЗМІ
01:28
Японія заявила про можливий запуск балістичної ракети з Північної Кореї
00:44
Папа Римський застеріг від "ідеологічних заяв" про вакцинацію
23:52
У Порошенка розповіли, що 11 мільйонів пішли на судовий процес у Лондоні
Усі новини...