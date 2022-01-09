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Делегація РФ прибула до Женеви, планує одразу розпочати переговори зі США

Неділя, 9 січня 2022, 13:19
Делегація РФ прибула до Женеви, планує одразу розпочати переговори зі США
Літак російських переговорників приземлився у Женеві, скрін з відео РИА Новости

Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки", в яких міститься серед іншого вимога Кремля, аби Україна не вступала в НАТО.

Джерело: ТАСС, РИА Новости

Деталі: У складі делегації Росії представники МЗС та Міноборони країни, очолює її заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

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ТАСС повідомляє, що основний день переговорів призначено на понеділок, 10 січня, але очікується, що вже 9 січня ввечері сторони проведуть "попередню" частину зустрічі.

Рябков у свою чергу заявив, що Москва на майбутніх консультаціях "не піде на поступки".

Пряма мова Рябкова: "Ми не з протягнутою рукою туди їдемо, ми їдемо із чітко сформульованим завданням, яке необхідно вирішити на тих умовах, які ми сформулювали. От і все".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас вони пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.
  • Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.

Теми: РосіяСШАНАТОУкраїна
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