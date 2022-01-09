Делегація РФ прибула до Женеви, планує одразу розпочати переговори зі США

Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки", в яких міститься серед іншого вимога Кремля, аби Україна не вступала в НАТО.

Джерело: ТАСС, РИА Новости

Деталі: У складі делегації Росії представники МЗС та Міноборони країни, очолює її заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

ТАСС повідомляє, що основний день переговорів призначено на понеділок, 10 січня, але очікується, що вже 9 січня ввечері сторони проведуть "попередню" частину зустрічі.

Рябков у свою чергу заявив, що Москва на майбутніх консультаціях "не піде на поступки".

Пряма мова Рябкова: "Ми не з протягнутою рукою туди їдемо, ми їдемо із чітко сформульованим завданням, яке необхідно вирішити на тих умовах, які ми сформулювали. От і все".

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