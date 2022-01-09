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Літак із Казахстану з 33 українцями прибув до Києва

Неділя, 9 січня 2022, 19:56
pixabay

Рейсовий літак зі столиці Казахстану Нур-Султана прибув до Києва у неділю ввечері.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter, сайт міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Дослівно Кулеба: "Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня".

Деталі: За словами Кулеби, у МЗС працюють над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати.

Разом з тим, згідно з сайтом аеропорту "Бориспіль", рейс МАУ із Нур-Султана PS 9113 прибув до Києва о 20:50.

Що передувало: Раніше в неділю речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що, за попередньою інформацією, 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Султан – Київ.

Українська правда
Теми: Казахстанавіа


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