Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Літак із Казахстану з 33 українцями прибув до Києва

Неділя, 9 січня 2022, 18:56
Літак із Казахстану з 33 українцями прибув до Києва
pixabay

Рейсовий літак зі столиці Казахстану Нур-Султана прибув до Києва у неділю ввечері.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter, сайт міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Дослівно Кулеба: "Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня".

Реклама:

Деталі: За словами Кулеби, у МЗС працюють над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати.

Разом з тим, згідно з сайтом аеропорту "Бориспіль", рейс МАУ із Нур-Султана PS 9113 прибув до Києва о 20:50.

Що передувало: Раніше в неділю речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що, за попередньою інформацією, 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Султан – Київ.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: Казахстанавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Казахстан
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Казахстанців агітують у російську армію за допомогою інтернет-реклами − Reuters
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: