Літак із Казахстану з 33 українцями прибув до Києва
Рейсовий літак зі столиці Казахстану Нур-Султана прибув до Києва у неділю ввечері.
Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter, сайт міжнародного аеропорту "Бориспіль"
Дослівно Кулеба: "Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня".
Деталі: За словами Кулеби, у МЗС працюють над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати.
Разом з тим, згідно з сайтом аеропорту "Бориспіль", рейс МАУ із Нур-Султана PS 9113 прибув до Києва о 20:50.
Що передувало: Раніше в неділю речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що, за попередньою інформацією, 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Султан – Київ.