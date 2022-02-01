Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ

Вівторок, 1 лютого 2022, 07:50
фото: МОЗ

Pfizer Inc і BioNTech SE, імовірно, вже у вівторок подадуть запит до Управління з контролю за продуктами і медикаментами США (FDA)на отримання дозволу щодо екстреного використання вакцин для дітей віком від шести місяців до 5 років.

Джерело: Washington Post із посиланням на поінформовані джерела, Reuters

Деталі: Вакцина від коронавірусу для дітей віком до 5 років може бути доступна вже наприкінці лютого згідно з планом, який дозволить щеплення двома дозами.

У звіті говориться, що FDA закликало компанії подати заявку, щоб регулятори могли почати перегляд даних щодо двох щеплень.

"Ідея полягає в тому, аби почати з дозволу на дві дози, – цитує звіт джерело, знайоме із ситуацією. – Якщо дані підтвердяться, можна почати вакцинувати дітей значно раніше, ніж якщо цього не робити, доки не надійдуть дані про третю дозу".

Pfizer, BioNTech та FDA поки відповіли на запити Reuters щодо коментарів з цього приводу.

Нагадаємо: В Україні з квітня можуть почати вакцинувати від коронавірусу дітей віком від п’яти років.

Теми: дітивакцинація
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
діти
Вбивство дитини: поліція затримала жінку на Харківщині
Nestle доплачуватиме фермерам для боротьби з дитячою працею
Директор лісгоспу збив 9-річну дитину та залишив помирати – ДБР
Останні новини
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Усі новини...