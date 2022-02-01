Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ

Pfizer Inc і BioNTech SE, імовірно, вже у вівторок подадуть запит до Управління з контролю за продуктами і медикаментами США (FDA)на отримання дозволу щодо екстреного використання вакцин для дітей віком від шести місяців до 5 років.

Джерело: Washington Post із посиланням на поінформовані джерела, Reuters

Деталі: Вакцина від коронавірусу для дітей віком до 5 років може бути доступна вже наприкінці лютого згідно з планом, який дозволить щеплення двома дозами.

У звіті говориться, що FDA закликало компанії подати заявку, щоб регулятори могли почати перегляд даних щодо двох щеплень.

"Ідея полягає в тому, аби почати з дозволу на дві дози, – цитує звіт джерело, знайоме із ситуацією. – Якщо дані підтвердяться, можна почати вакцинувати дітей значно раніше, ніж якщо цього не робити, доки не надійдуть дані про третю дозу".

Pfizer, BioNTech та FDA поки відповіли на запити Reuters щодо коментарів з цього приводу.

Нагадаємо: В Україні з квітня можуть почати вакцинувати від коронавірусу дітей віком від п’яти років.