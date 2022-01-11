В Україні планують дозволити Covid-вакцинацію дітей від 5 років

В Україні з квітня можуть почати вакцинувати від коронавірусу дітей віком від п’яти років.

Джерело: головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю BBC News Україна

Пряма мова: "Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від ковіду попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах.

Рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали.

Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня".

Деталі: Наразі в Україні дозволено вакцинувати від ковіду дітей від 12 років. Кузін наголосив, що щеплення дітей роблять лише за бажанням батьків. За його даними, в Україні вже вакциновано близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років.