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В Україні планують дозволити Covid-вакцинацію дітей від 5 років

Вівторок, 11 січня 2022, 10:42
В Україні планують дозволити Covid-вакцинацію дітей від 5 років
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО UNSPLASH

В Україні з квітня можуть почати вакцинувати від коронавірусу дітей віком від п’яти років.

Джерело: головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю BBC News Україна

Пряма мова: "Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від ковіду попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах.

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Рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали.

Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня".

Деталі: Наразі в Україні дозволено вакцинувати від ковіду дітей від 12 років. Кузін наголосив, що щеплення дітей роблять лише за бажанням батьків. За його даними, в Україні вже вакциновано близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років.

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Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусдіти
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