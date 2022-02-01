Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

47% українців отримали базовий курс вакцинації проти коронавірусу – Ляшко

Вівторок, 1 лютого 2022, 09:31
Фото Дніпропетровської ОДА

Більше 47% жителів України отримали повний базовий курс вакцинації проти коронавірусу з двох щеплень.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшка на брифінгу 1 лютого 

Пряма мова: "Принаймні 1 дозою вже вакциновано половина дорослого населення. Більше 47% отримали повний базовий курс вакцинації, а саме 2 дози". 

Деталі: Крім того, понад 350 тисяч українців посилили свій захист та вже отримали бустерну дозу антиковідної вакцини.

Ляшко зазначив, що в Україні четвертий тиждень зростає кількість випадків захворювання на Covid-19, але не всі літні люди вакцинувалися. 

Міністр наголосив, що за світовими статистичними даними невакциновані люди віком 50-64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше, ніж ті, хто отримав три дози вакцини. Також госпіталізацій було у 52 рази більше серед нещеплених віком 65+.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019Ляшко Віктор
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
вакцинація
Українці вже можуть завантажити в "Дії" сертифікат про "бустер"
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
Останні новини
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Усі новини...