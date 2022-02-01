47% українців отримали базовий курс вакцинації проти коронавірусу – Ляшко

Більше 47% жителів України отримали повний базовий курс вакцинації проти коронавірусу з двох щеплень.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшка на брифінгу 1 лютого

Пряма мова: "Принаймні 1 дозою вже вакциновано половина дорослого населення. Більше 47% отримали повний базовий курс вакцинації, а саме 2 дози".

Деталі: Крім того, понад 350 тисяч українців посилили свій захист та вже отримали бустерну дозу антиковідної вакцини.

Ляшко зазначив, що в Україні четвертий тиждень зростає кількість випадків захворювання на Covid-19, але не всі літні люди вакцинувалися.

Міністр наголосив, що за світовими статистичними даними невакциновані люди віком 50-64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше, ніж ті, хто отримав три дози вакцини. Також госпіталізацій було у 52 рази більше серед нещеплених віком 65+.