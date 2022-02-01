Зеленський: Треба розраховувати лише на себе

Президент Володимир Зеленський закликав українців розраховувати в першу чергу на себе і думати не про те, як сподобатися комусь, а про те, що скажуть про нас нащадки.

Джерело: Зеленський під час виступу на відкритті сьомої сесії IX скликання Верховної Ради 1 лютого

Пряма мова Зеленського: "Ми хочемо, щоб нас поважали. Для цього варто передусім поважати самих себе.

Важливо не те, що скажуть про нас інші, а важливо – як ми сприймаємо себе. Не як хтось сприймає нас, а те важливо, ким насамперед є ми. В усьому завжди і передусім ми маємо сподіватись на власні сили.

У нашої батьківщини є багато друзів, ми їм вдячні за це, але у друзів є своя батьківщина. Не забувайте про це.

Тож ніхто замість нас не побудує Україну, не захистить Україну, не збереже Україну, не підніме вгору Україну. Ми маємо розраховувати тільки на себе".

Деталі: Президент нагадав, що у визначальні миті історії українці здобували визначальні перемоги саме "власними силами, завдяки власній волі, українському духу, незалежності, гордості і гідності".

Він додав, що і коли Україна відновлювала незалежність, і коли відстоювала свою свободу на барикадах, і коли відстоювала територію в окопах, то завжди робила це "силами своїх захисників, своїх добровольців, своїх волонтерів і силами своїх громадян".

Зеленський закликав українців "цінувати себе, любити себе, не прагнути сподобатись комусь, а думати, що про нас скажуть наші нащадки, а не чиїсь політики".

Пряма мова президента: "Неможливо сподобатися усім, коли щиро відстоюєш свої національні інтереси. Отже одне інше виключає. Варто зрозуміти, що для нас важливе. Впевнений, відповідь для нас усіх очевидна. Давайте доведемо тепер це нашими діями".

Чому це важливо: Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

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