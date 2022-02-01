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Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

Вівторок, 1 лютого 2022, 01:28
Олексій Данілов. Фото: пресслужба РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має можливість мобілізувати до 2,5 мільйона осіб у разі вторгнення Росії.

Джерело: Данілов, цитує The Associated Press

Пряма мова: "Вони (росіяни – ред.) зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо привести в бойову готовність від 2 до 2,5 мільйона осіб".

Деталі: Данілов зазначив, що біля України зосереджено близько 120 тисяч російських військових, і Москва може влаштувати провокації "у будь-який момент", але стверджував, що для початку повноцінного вторгнення знадобиться масштабна підготовка, яку буде легко помітити.

"Підготовчий період, який помітить увесь світ, може тривати від трьох до семи днів, – сказав Данилов. – Ми ще цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно до цього готуємося".

Крім того, секретар РНБР додав, що до 420 тисяч українців отримали бойовий досвід у боротьбі з російськими найманцями на сході України і до 1 мільйона українців мають мисливські ліцензії.

Нагадаємо: Данілов розповів, що через можливу російську агресію члени відомства не можуть виїхати з України без дозволу президента Володимира Зеленського.

Передісторія: 

  • 19 січня президент Володимир Зеленський закликав громадян України не панікувати і не скуповувати продукти через можливе повномасштабне вторгнення Росії.
  • Водночас, в інтерв’ю "The Washington Post" Зеленський припустив, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення, – і це буде початком великомасштабної війни.
  • Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.
  • Джерела, поінформовані про розвідувальні дані, підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.

Теми: ДаніловРосіяУкраїнавійна
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