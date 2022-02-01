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СБУ викрила шахрайські колцентри в тюрмах ОРДО

Вівторок, 1 лютого 2022, 12:01
фото ОГП

Співробітники Служби безпеки України заблокували незаконний механізм шахрайського виманювання коштів у громадян України.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Дослівно СБУ: "У ході спецоперації було відслідковано весь ланцюг дзвінків із "кол-центрів вітчизняних банків", які насправді здійснювали ув’язнені з ОРДЛО. За час своєї "діяльності" зловмисники ошукали сотні громадян України на мільйони гривень".

 

Деталі: Мешканцю міста Краматорськ повідомлено про підозру у пособництві заволодінню чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вступив у змову з представниками окупаційної адміністрації РФ – ватажками так званої "ДНР".

В місцях  позбавлення волі під їх контролем була створена розгалужена мережа кол-центрів. В’язні телефонували громадянам України та, представляючись співробітниками відомих українських банків, виманювали у них конфіденційні персональні та банківські дані. Після цього заволодівали грошовими коштами з їхніх карткових рахунків.

Обготівковування викрадених коштів та їх подальше переправлення через лінію розмежування координував підозрюваний.

Його кур’єрами були мешканці підконтрольних українській владі територій, які мають також громадянство РФ. Вони використовували розгалужену мережу підставних осіб, а також фінансових сервісів.

Частину викрадених в українських громадян грошей група осіб передавала так званим "правоохоронцям" на окупованих територіях, які здійснювали координацію діяльності кол-центрів.

Під час проведення санкціонованих обшуків силовики виявили і вилучили численні банківські картки, мобільні пристрої, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують вказану протиправну діяльність.

 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та повідомлення про підозру всім співучасникам злочинного угруповання.

Українська правда
Теми: СБУОРДЛО
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