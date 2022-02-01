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В Україні впродовж тижня очікують нічні морози, вдень близько нуля

Вівторок, 1 лютого 2022, 12:14
В Україні впродовж тижня очікують нічні морози, вдень близько нуля
Ілюстративне Фото: Getty Images

Синоптики очікують 2 лютого в середу вночі морози до -10°C, проте під кінець тижня прогнозують відлигу "з плюсами" вдень і вночі.

Джерело: facebook-сторінка синоптики Наталки Діденко, прогноз Українського гідрометеорологічного центру

Пряма мова Діденко: "Завтра, 2-го лютого, справді в Україні вночі буде морозно, очікується -4-10 градусів, лише на Півдні, на Донеччині та Луганщині близько нуля.

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У денні години у середу в більшості областей передбачається від 2 морозу до 3 тепла, у південній частині +3+7 градусів".

Деталі: У Києві вночі прогнозують до –6 –8°C, однак удень температура сягатиме нуля. 

У західних областях та Житомирщині очікують сніг та мокрий сніг, а на Сході й південно-східних регіонах, подекуди біля Кропивницького й Дніпра – дощ і мокрий сніг.

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У центральних та південних областях, разом із Київщиною й Чернігівщиною, опадів не очікують. 

За слова Діденко, до кінця тижня загалом слід чекати нічних "мінусів", а вдень температуру повітря близько нуля. Відлигу очікують, за її прогнозом, приблизно в неділю 6-го лютого.

Мапа з прогнозом погоди 2 лютого
Мапа з прогнозом погоди 2 лютого
Мапа: Укргідрометцентр

Що було раніше: Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що впродовж лютого середня температура буде від 0°C до –4°C, опади – в межах місячної норми.

Українська правда
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