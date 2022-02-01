Коболєв про обшуки у себе вдома: Мені не страшно, трошки огидно

Колишній керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв, коментуючи обшуки у нього вдома, заявив, що слідчі дії проходили у справі за фактом мирного врегулювання проблеми так званого "газу Жеваго".

Джерело: повідомлення Коболєва у Facebook

Пряма мова Коболєва: "Все в житті буває вперше - сьогодні в мене перший домашній обшук. На мій превеликий жаль, я не був вдома на його початку (гостив у друзів в Черніговській області), але відразу та швидко повернувся після повідомлення від охоронців будинку про непрошених візитерів.

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З нашого боку у слідчих було повне сприяння в проведенні слідчих дій, включно з добровільним наданням мобільних телефонів для перегляду".

"Коментувати саму процедур обшуку вже в моїй присутності не буду, але на його формальному приводі варто трохи зупинитись: підставою стала кримінальна справа за фактом мирного врегулювання проблеми так званого "газу Жеваго".

Справа тягнеться вже відносно давно (як і велика кількість інших справ, які відкривалися та продовжують відкриватися або з метою банального залякування, або публічної дискредитації команди Нафтогазу 2014-2021)…

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Відмічу основне - в процесі врегулювання проблеми, яка виникла більше 20 років тому, команди Нафтогазу та Укртрасгазу керувались інтересами цих компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько 2 млрд. грн. (в тому числі повернути більше 200 млн. грн. вже списаних коштів), що значно перевищувало ринкову вартість самого спірного газу в період врегулювання".

Деталі: Коболєв також опублікував відео початку обшуків у нього вдома. Він заявив, що планує продовжити жити в Україні і йому "не страшно, хоч і трошки огидно".

Передісторія:

У вівторок силовики проводили обшук у колишнього керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

В ДБР повідомили, що проводять обшуки у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України", в офісі АТ "Укртрансгаз" та у керівників приватних підприємств за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.

В листопаді 2020 року Госпсуд Києва затвердив мирову угоду, яка передбачала передачу 300 млн кубів газу "Укртрансгазу" пулові фірм, з якими держкомпанія раніше вела запеклу боротьбу і відкрито називала шахрайськими.

В "Укртрансгазі" пояснили, що передали у рамках мирової угоди компанії "Профі-Газ" 300 млн кубів газу тому, що на момент ухвалення мирової угоди юридично саме вона мала на це право.

В серпні 2021 року Апеляційний суд скасував договір, по якому 300 млн кубів газу "Нафтогазу" віддали "шахрайським" фірмам

Знати більше: Назад у 90-ті: "Укртрансгаз" хоче віддати "шахраям" газу на 2 мільярди